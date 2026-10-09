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Pepillo Origel está furioso y revela lo que verdaderamente piensa de Sylvia Pasquel

El pleito de Pepillo ahora también es contra Maxine Woodside

Octubre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
pepiullo origel sylvia pasquel.jpg

Pepillo Origel y Sylvia Pasquel

Instagram

Pepillo Origel está muy enojado. El tema de Silvia Pinal y su amistad es todavía motivo de discrodia para el conductor de televisión.

Origel fue un amigo muy cercano de la diva del cine y pionera de la televisión mexicana pero hacia su última etapa de vida, fue notorio que se alejó de ella.
Pepillo siempre ha sostenido que algunas personas se aprovecharon de que La Pinal iba perdiendo fuerza y voluntad para acercarse a ella y colgarse de su fama. Nunca ha revelado nombres en su acusación pero es evidente que su rivalidad es con el productor Iván Cochegrus.

"¡La trataron tan mal al último que me enojé muchísimo y por eso no fui a nada de su funeral! Tú sabes quién eres y lo que le hiciste a Silvia”, exclamó en una ocasión en una entrevista con Jorge el Burro Van Rankin.

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El enojo de Pepillo contra Maxine, Pasquel y Cochegrus

Ahora, Pepillo tiene otro motivo para estar furioso: Cochegrus apareció en el programa de Maxine Woodsie y lo acusó de traicionar a Pinal, pues reveló secretos de ella en televisión.

Origel negó esa acusación y de paso, habló sobre su actual relación con la descendencia de doña Silvia, comentario en el que Sylvia Pasquel salió mal librada.

“De Sylvia... ya qué digo de Sylvia, ya todos sabemos cómo es Sylvia Pasquel y ya me vale”.

Pepillo se dijo decepcionado de Maxine Woodise por haber permitido que Cochegrus hablara mal de él en el programa.

Pepillo Origel silvia pinal Sylvia Pasquel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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