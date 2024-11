Cassandra Sánchez-Navarro confirmó su separación de Alejandro Cáceres: ¿ya está lista para un nuevo amor?

Fue en noviembre de 2023, cuando Cassandra Sánchez-Navarro vivió una boda de ensueño con Alejandro Cáceres, un hombre con el que hasta ese momento se veía en el futuro. Tristemente, este matrimonio no prosperó y en las vísperas de su primer aniversario, la joven pareja confirmó que están oficialmente separados, una noticia que tomó por sorpresa a todos los que seguían su historia.

Así lo confirmó la actriz mexicana durante una reciente conversación con la prensa, donde habló por primera vez de estos cambios en su intimidad.

Cassandra Sánchez-Navarro y Alejandro Cáceres sí se están divorciando: ¿qué pasó?

En medio de los rumores que existen en torno a su vida privada y luego de ser involucrada con Igor Lichnovsky, Cassandra Sánchez-Navarro finalmente confirmó su separación. Y es que a menos de un año de que festejó su matrimonio con Alejandro Cáceres, esta relación parece no haber prosperado como ellos esperaban, por lo que decidieron tomar caminos separados.

"¿Sabes lo que pasa? Cuando yo abrí mi vida privada, también tengo que dar declaración sobre mi separación y me tardé en hacerlo, porque estaba esperando que se formalizara el divorcio, a que se formalizaran las cosas. Y como que empezaron a hacer mucho ruido sobre muchas cosas y me incomodé. Entonces, ya dí la declaración, estoy hablando sobre mi separación y de que ya estoy soltera”, explicó la joven artista respecto al fracaso de su relación.

Tras su separación de Alejandro Cáceres, Cassandra Sánchez-Navarro ya estaría lista para un nuevo amor Instagram

¿Por qué se divorció Cassandra Sánchez-Navarro?

En cuanto a cuáles fueron las razones que los motivaron a finalizar su unión conyugal, la actrz prefirió guardarse los detalles, en especial porque sigue guardando un gran cariño por su aún esposo. “Todavía me faltan muchas cosas por cerrar con Alejandro, que es un hombre maravilloso y que espero que seamos amigos por el resto de la vida. Todo se hizo con mucho amor y respeto, así que espero que se mantenga así definitivamente”, apuntó Cassandra Sánchez-Navarro de cómo se está dando todo este proceso con Alejandro Cáceres, un empresario que le robó el corazón en el pasado.

Cassandra Sánchez-Navarro reveló que está lista para enamorarse otra vez

Un tema del que la también cantante se negó a hablar, fueron los rumores sobre una supuesta infidelidad y romance actual con Igor Lichnovsky, una cuestión que considera aún no es oportuna abordar. No así, sí dejó muy claro que este divorcio no representa el final de su historial amoroso, ya que no se cierra a la posibilidad de que otra persona pueda conquistarla pronto, lo que inevitablemente hizo creer las sospechas de que sí podría tener algo con el deportista chileno que actualmente forma parte del Club América.

“Claro que estoy abierta para el amor, estoy muy joven como para cerrarme al amor, ¿no crees?”, mencionó la protagonista de “Consuelo”, nuevamente esquivando los cuestionamientos sobre su supuesto idilio con el futbolista.