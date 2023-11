Pedro Sola se burla del donativo millonario de Luis Miguel a Acapulco; así lo calló Pati Chapoy

Luis Miguel la de Pedrito Sola se destacó por su tono burlón.

Como te informamos en TVyNovelas , la Fundación Banorte se dio a conocer que Luis Miguel donará un total de diez millones de pesos, cifra que será duplicada por el organismo, lo que da una suma final de 20 millones de pesos que serán destinados a los afectados.

La noticia no tardó en sorprender al público, pues desde que “Otis” devastó al puerto de Acapulco, “El Sol” no se había pronunciado sobre el desastre y no fueron pocas las personas que recordaron las alocadas aventuras que Luis Miguel vivió en el puerto, famoso por su vida nocturna.

Sin embargo, la reacción que más se viralizó fue la de Pedrito Sola, el carismático conductor de “ Ventaneando ”, quien no dudó en tomar la noticia de forma jocosa; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la tremenda forma que tuvo Pati Chapoy de ponerle un “estate quieto”.

PEDRITO SOLA Y SU BURLONA REACCIÓN AL MILLONARIO DONATIVO DE LUIS MIGUEL

La noticia del donativo de Luis Miguel acaparó las portadas de todos los medios de comunicación, y por supuesto el nombre del cantante rápidamente se volvió tendencia; como era natural, los conductores de “Ventaneando” no dudaron en subirse al tema.

“Yo quiero mandarle un beso enorme a Luis Miguel. ¿Saben qué hizo? Donó 10 millones de pesos”

Pati Chapoy fue quien dio a conocer, con una reacción bastante positiva, el gesto de Luis Miguel para con los damnificados... pero Pedrito Sola emitió una risita burlona que no fue para nada bien recibida por la periodista de espectáculos.

“Yo quiero mandarle un beso enorme a Luis Miguel. ¿Saben qué hizo? Donó 10 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en Acapulco”, comentó Pati Chapoy ; sin embargo, Pedrito Sola se limitó a reírse de forma sarcástica, por lo que la comunicadora no dudó en callarlo de forma contundente:

“¡Y tú te callas!”, le dijo Pati Chapoy a Pedro Sola dándole un manotazo. De inmediato, el comunicador dejó de reírse ante tremendo regaño.

Mientras esto ocurre, también se escucha la opinión de Ricardo Manjarrez: “A mí me calló la boca, qué buen gesto, yo dudé que fuera hacerlo”, aseguró el conductor.