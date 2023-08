Daniel Bisogno y Pedrito Sola arman tremendo pleito en ‘Ventaneando’ por esta razón

“Ventaneando” es uno de los programas de chismes de espectáculos más populares en México, y no podemos negar que gran parte de su éxito se debe a su carismático equipo de conductores: Pati Chapoy, Daniel Bisogno y, por supuesto, Pedrito Sola.

La energía y buen humor que refleja este trío ha hecho pasar a los televidentes ratos muy agradables. Es por eso que no deja de sorprendernos cuando pasa algún conflicto entre ellos, más si éste pasa en vivo, como recientemente sucedió entre Pedro Sola y Daniel Bisogno .

¿Qué pasó entre ellos? Sacar a discusión un simple tema calentó los ánimos entre los conductores e incluso Daniel Bisogno no dudó en comparar a Pedro Sola con Yuri entre el escándalo de la producción y, claro, los televidentes. Conoce la historia.

DANIEL BISOGNO Y PEDRO SOLA PELEAN EN “VENTANEANDO”

Fue durante una de las recientes emisiones de “ Ventaneando ” que los presentadores comenzaron a hablar sobre Ricky Martin y su reciente divorcio. En cierto momento, los hijos del boricua y Jwan Yosef salieron a colación, desatándose poco a poco un ligero intercambio de declaraciones que terminó en una acalorada discusión.

“Lo que sí no estoy de acuerdo es que tienen hijos... Yo no estoy de acuerdo en que las parejas de hombres tengan hijos”

¿El motivo? Pedro Sola expresó su desacuerdo con la adopción homoparental, un tema delicado.

“Yo sí estoy totalmente de acuerdo en queen las parejas se termine el amor y siga el cariño. Lo que sí no estoy de acuerdo es que tienen hijos... Yo no estoy de acuerdo en que las parejas de hombres tengan hijos”, expuso.

Daniel Bisogno no se quedó callado ante esto, y de inmediato le respondió a Pedro Sola.

“Pero, ¿por qué no? Ahora ya estás como Yuri”, le dijo Daniel Bisogno a su colega, momento que aprovechó Pati Chapoy para intentar calmar los ánimos sin éxito.

¿POR QUÉ PEDRO SOLA NO APOYA LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL?

La discusión continuó en un tomo más fuerte, sobre todo cuando Pedro Sola confesó que los niños no le agradan, y ello lo lleva a no aceptar las adopciones homoparentales.

“Jamás se me hubiera ocurrido tener hijos, nunca en la vida. Bueno, antes no se podía. Es otra cosa”

“Jamás se me hubiera ocurrido tener hijos, nunca en la vida. Bueno, antes no se podía. Es otra cosa. La razón por la que no avalo la adopción homoparental es porque no me gustan los niños... Ahora ya se puede porque rentan las panzas y ‘ta ta tá'", declaró el conductor .

Daniel Bisogno puso punto final a la polémica con una petición de respeto, e instó a las parejas de hombres a intentar adoptar si es que lo desean.

“Lo que a ti se te ocurra es otra cosa. A ti no te gustaría tener hijos, pero no que cualquier pareja de hombres pueda tener hijos... ¡Puede ser mucho mejor una familia una pareja homoparental que una tradicional!”, concluyó Bisogno.