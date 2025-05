Joely Bernat revela su historia de amor con Paul Stanley y cómo ha vivido su maternidad| VIDEO

La familia que ha formado Joely Bernat al lado de Paul Stanley ha sido, sin duda, lo más preciado para la modelo y conductora, pues desde jovencita estaba en sus planes casarse y convertirse en mamá.

“Desde que conocí a Paul yo dije: ‘Quiero estar casada un día y quiero tener hijos, si tú no quieres eso, avísame desde un inicio’”, nos reveló en la plática para TVyNovelas El Pódcast...

Le llevó un tiempo que esos planes se hicieran realidad, pues después de ocho años de relación se logró la boda y unos meses después, en abril de 2024 anunciaron con bombo y platillo que se convertirían en papás.

Tras esa gran emoción Joely seguía con las emociones a flor de piel y reconoció que tuvo muchas dudas como mamá primeriza.

“Los primeros días como mamá estás con mil cosas en la cabeza, te preguntas si lo vas a hacer bien, yo no sabía ni cómo bañarla, todo te da miedo. Aparte sigues con las hormonas del embarazo, te cambia todo y hay que reconocer que el cerebro de una mujer, seis meses después de dar a luz, todavía sigue en proceso y en cambios.

“PAUL SIEMPRE ESTUVO SUPERLINDO Y ME AYUDÓ BASTANTE”

Aceptó que la desesperación también se adueñó de ella, pero lo mejor es que Paul siempre la ha apoyado y aseguró que es una gran pareja y un gran padre.

“Una vez o dos me fui a llorar al cuarto de huéspedes porque me sentía como que quería hacer las cosas bien, pero no sabía. Cuando ella lloraba y no sabía qué hacer, te desesperas como mamá. El ser mamá está cañón, sí es algo muy bonito el poder dar vida y todo, pero sí son muchos cambios y la verdad Paul siempre estuvo superlindo y me ayudó bastante”.

Otro de los momentos difíciles a los que se enfrentó Joely dentro de la maternidad fue la lactancia.

“Tenía mucha producción de leche, pero al no usar la maquinita (el extractor de leche) y no saber usarla cada tres horas, se me fue bajando la producción, entonces nada más pude dar leche tres meses y medio, y muchos te van a juzgar, van a decir: ‘Ay qué floja’, y no fue por floja porque yo siempre quise darle lo mejor a mi hija, pero también como madres hay que adaptarnos, que si no se puede, no se puede, y está bien y eso lo tuve que aprender”.

Ahora, ya con ocho meses de vida de Victoria, Joely ya está más adaptada, tanto que nos compartió que claro que está en sus planes darle un hermanito o dos a su princesa.

“Yo cuando Dios mande los hijos, siempre vienen en su momento perfecto, y les cuento que yo soy melliza, o sea que Victoria podría tener hermanos gemelos o mellizos en el futuro, y me encantaría”.