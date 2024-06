¿Por qué Paul Stanley no quiso entrevistar a Mario Bezares? Aseguran que abandonó el foro para no verlo

Hace unos días, se anunció a Mario Bezares como el primer participante de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México. Esto propició que el presentador fuera convocado a un par de programas para que pudiera hablar de qué espera de su ingreso al reality y si tiene alguna estrategia para ganarse al público.

Una de las emisiones en las que se presentó fue “Hoy”, lo que ocasionó que se crearan grandes expectativas en torno a la posibilidad de que se encontrara con Paul Stanley. No obstante, esto no ocurrió así, pues el hijo de Paco no estuvo presente en la entrevista, algo que presuntamente habría decidido desde antes, optando incluso por ausentarse mientras Bezares estaba ahí.

La presunta explicación detrás de la ausencia de Paco Stanley en la última entrevista de Mario Bezares

En su visita al matutino, Mario Bezares conversó con varias de las presentadoras de la emisión, con las que bromeó y replicó el famoso “Gallinazo” que protagonizaba cuando trabajaba en uno de los programas del fallecido Paco Stanley. Aunque no habló en ningún momento del que fue su amigo y compañero, poco después el regiomontano le mandó un mensaje a Paul a través de un video, en el que aseguró que pese a que no se pudieron ver, guarda un gran cariño por él.

Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si este sentimiento es recíproco, pues Paul Stanley no tuvo ningún tipo de interacción con el próximo habitante de La Casa de los Famosos. Incluso se habló de la posibilidad de que optara por abandonar el foro por completo, para no correr el más mínimo riesgo de verlo.

De acuerdo con los dichos de Joel 0’Farrili, en todo momento se tuvieron precauciones para que Paul no tuviera que cruzarse con Mario, quien a pesar de que fue absuelto de los cargos, tras el asesinato de Paco Stanley figuró entre los principales acusados.

¿Por qué no se llevan bien?

Si bien ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre si existen rencillas entre ellos, se sabe que el hijo del fallecido comediante no tiene la mejor impresión de Bezares. Esto debido a que presuntamente se conocieron en el funeral de Paco, ocasión en la que el excolaborador de su padre se ofreció a ayudarlo en cualquier cosa y le dio su teléfono, que se dice, era falso, de modo que jamás se pudo poner en contacto con él.