Pati Chapoy confirmó que Daniel Bisogno intentó contactarla desde el más allá

En “Ventaneando”, la presencia de Daniel Bisogno perdura después de tantos años como parte del programa, e incluso tras su muerte, se ha manifestado con su querida Pati Chapoy.

Así lo confirmó la periodista durante el programa de este 2 de abril, cuando Rosario Murrieta la impulsó a contar lo que vivió con ‘el Muñe’ mientras estaba de viaje.

“Estando fuera de México, a los 3, 4 días del fallecimiento de Daniel, en la noche recibí tres llamadas del teléfono de Daniel Bisogno”, sentenció Pati Chapoy en la famosa sala de ‘Ventaneando’.

“Yo tengo una práctica en mi teléfono que a partir de las 10 de la noche, no contesto llamadas. Si es algo urgente, la gente que me busca sabe el teléfono de mi casa”, argumentó la periodista, para explicar por qué no contestó a las llamadas insistentes desde el teléfono de Daniel Bisogno durante la madrugada.

Pati contó que al día siguiente llamó a la productora Iyari González para pedirle que se comunicara con Alex Bisogno para saber si se le ofrecía algo, pues solo él podría hacer uso del teléfono de Daniel

“Resulta que el teléfono estaba resguardado en casa del hermano, apagado, que nadie lo había usado... y fin de la historia”.

Alex Bisogno había contado su versión

Alex Bisogno, hermano del “Muñe”, reveló que la situación ocurrió pocos días después de la muerte del conductor. “Yo me quedé con el celular de Daniel. Lo tengo perfectamente guardado en mi casa. Pati estaba de viaje...”,contó en entrevista con el programa de radio de Flor Rubio, ‘Fórmula espectácular’.

El hermano de Daniel Bisogno ha estado al pendiente de su salud Instagram

Relató que la productora de “Ventaneando”, Iyari González, le marcó para decirle que Pati tenía la duda si necesitaba algo, “porque tiene 3 llamadas perdidas del celular de Daniel. Ayer en la noche recibió Pati 3 llamadas”.

“No puede ser, el celular está en la casa. Ese día me fui a un concierto... Iyari casi se me puso a llorar. Eso es real, eh, se hicieron 3 llamadas del celular de Daniel, ¿y te digo una cosa? Si a alguien le hubiera llamado Daniel sí hubiera sido Pati, no se pudo despedir, además estaba muy agradecido...”.

Cuando le preguntaron a Alex Bisogno si tiene miedo de estas manifestaciones, tranquilamente dijo que no. “Si a mí se me apareciera Daniel o mi mamá, al contrario, me encantaría tener contacto con ellos”.