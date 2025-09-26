Suscríbete
Paola Rojas es tajante sobre su relación con ‘Zague’ tras escándalo de video sexual

La conductora de noticias se sinceró sobre el terrible momento mediático que vivió hace siete años.

September 26, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas.jpg

La conductora de noticias habló sobre su relación con su exesposo ‘Zague’.

Instagram

“Lo más complicado fue lo público. Todo mundo opinando, reporteros y cámaras afuera de mi casa, del trabajo, todo mundo preguntando”.

En 2018, un escándalo sacudió la vida de la conductora Paola Rojas y Luis Roberto Alves ‘Zague’, pues un video íntimo del exfutbolista y comentarista deportivo, donde aparecía en una situación comprometedora, desató una polémica mediática.

El video, que estuvo acompañado por la frase “impresionanti”, se volvió un fenómeno viral que generó burlas, memes y un impacto fuerte en la vida de su entonces esposa Paola.

La periodista decidió pedirle el divorcio a ‘Zague’ enfrentando no sólo una crisis personal, sino también un escándalo público abrumador.

Siete años después, Rojas se sinceró sobre este difícil episodio en su vida y habló con ‘El Escorpión Dorado’. Paola asegura que la obra de teatro ‘Las Leonas’, donde actualmente participa, le permite encontrar fortaleza en su historia.

“Ahí (en ‘Las Leonas’) me río con el público de algo que en otra etapa de mi vida me lastimó mucho”, expresó, refiriéndose al escándalo que marcó su vida.

La puesta en escena, que aborda temas de resiliencia y empoderamiento femenino, le ha permitido a la periodista encontrar fortaleza en su historia y es que el escándalo no sólo expuso una infidelidad, sino que también sometió a la conductora de televisión a una presión mediática intensa.

“Lo más complicado fue lo público. Todo mundo opinando, reporteros y cámaras afuera de mi casa, del trabajo, todo mundo preguntando… Las cosas que me escribían en las redes sociales, obscenas. Lo público fue lo que más me lastimó”, confesó.

Pese a la adversidad, Rojas priorizó en lo más importante que hay en su vida, sus hijos gemelos, Leonardo y Paul, de 14 años. “En medio de todo el horror pensaba primero en mis hijos, en no lastimarlos en ese momento, ni en el futuro”, expresó.

¿Cómo es la relación entre Paola Rojas y ‘Zague’?

Contra todos los pronósticos, Paola dice que mantiene una relación cordial con su exesposo. “Me llevo muy bien con él, súper bien. Ya déjenlo en paz. Es muy buen tipo”, aseguró, destacando el aprecio que aún siente por ‘Zague’.

Y añadió: “Vivimos juntos años increíbles, tenemos dos hijos juntos que eso es lo prioritario”.

En otro momento de la charla, la expresentadora de ‘Netas Divinas’ profundizó sobre el afecto que aún siente por ‘Zague’ y la importancia que ambos otorgan al bienestar de sus hijos.

“‘Zague’ es un buen tipo, es un buen papá y es un gran exmarido”, afirmó la periodista que hoy conduce un noticiero en Imagen Televisión.

El escandaloso episodio colocó a ambos en el centro de la atención mediática, pero, con el paso del tiempo, han conseguido establecer una relación basada en el respeto, especialmente en lo que respecta a la crianza de sus hijos.

paola rojas Luis Roberto Alves Zague
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
