Osvaldo Ríos confirma que Shakira escribió varios de sus éxitos enamorada de él: ¿Cuáles son?

En su momento, la pareja generó mucha polémica por la diferencia de edad, ya que Shakira tenía 20 años cumplidos y él 37.

Cuando Shakira empezaba a ser famosa en los años 90, se enamoró del actor Osvaldo Ríos, con quien vivió un gran amor que le sirvió para inspirarse y escribir varios de los éxitos de su álbum "¿Dónde están los ladrones?”.

A más de 25 años de distancia, el actor fue cuestionado al respecto en el programa “Despierta América”, donde lejos de molestarle que le recordaran sobre su famosa ex, confesó:

“Es lindo cuando una persona te dedica unas letras tan bonitas. Por mi parte, le dediqué un poemario. Yo soy muy amigo de su hermano”, contó Osvaldo.

¿Cuáles son las canciones de Shakira para Osvaldo Ríos?

En la entrevista con Despierta América, Osvaldo admitió que clásicos como ‘Ciega, sordomuda’ y ‘Moscas en la casa’, fueron escritas por Shakira pensando en él.

En ‘Ciega, sordomuda’, Shakira escribió esto:

Bruta, ciega, sordomuda

Torpe, traste y testaruda

Es todo lo que he sido

Por ti me he convertido

En una cosa que no hace

Otra cosa más que amarte

Pienso en ti día y noche

Y no sé cómo olvidarte

En ‘Moscas en la casa’, Shakira habla de los días sin su gran amor...

Mis días sin ti son un derroche

Las horas no tienen principio ni fin

Tan faltos de aire

Tan llenos de nada

Chatarra inservible basura en el suelo

Moscas en la casa

También reveló que él le dedicaba poemas, y ella le pidió autorización para utilizar una de las frases en una canción de ella, que terminó siendo: “No Creo”.

“Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: ‘Nene, ¿te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’. Yo le dije que sí, ‘eso ya es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé’”, había contado Ríos en el extinto programa ‘Chisme no like’.

Solo tú sabes bien quién soy

Y por eso es tuyo mi corazón

Solo tú doblas mi razón

Y por eso adonde tú quieras voy

Según Osvaldo Ríos, Shakira se inspiraba en los aviones, por lo que escribía las letras de sus canciones en las servilletas que le facilitaban en pleno vuelo.

El resultado fue varios éxitos imperdibles que Shakira sigue cantando en la actualidad. Una de ellas es la cortavenas ‘Tú’, cuya letra es testimonio de lo enamorada que estuvo la colombiana de Osvaldo Ríos.

Porque eres tú mi sol

La fe con que vivo

La potencia de mi voz

Los pies con que camino

Eres tú amor

Mis ganas de reír

El adiós que no sabré decir

Porque nunca podré vivir sin ti

“Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas porque ella escribía en ellas. Shakira compone en las servilletas de los aviones. Al menos lo hacía cuando estábamos juntos. La musa le daba en los aviones y escribía en servilletas”, ha dicho Osvaldo Ríos, quien además de la actuación, se dedica a las televentas de productos.

Otra de las letras que Shakira escribió pensando en Osvaldo es su clásico ‘Ojos Así’. Es decir, casi todo el álbum '¿Dónde están los ladrones?’ es sobre el amor que Shakira sentía por Osvaldo...