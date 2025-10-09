Suscríbete
Belinda emprendió acción legal contra Lupillo Rivera por violencia digital y obtuvo medidas de protección

La Fiscalía CDMX reconoció que hubo actos de violencia contra la cantante.

October 09, 2025 • 
belinda-lupillo.jpg

Lupillo Rivera vs. Belinda

Getty Images, Octavio Lazcano

Entre todos los nombres que Lupillo Rivera mencionó en su libro “Tragos amargos” resaltó el de Belinda, lo que revivió un escándalo con la cantante y la supuesta relación amorosa que el Toro del Corrido pretendía con ella hace unos años.

Pero Belinda no se quedó con los brazos cruzados y emprendió acciones legales para poner un alto.

La firma Maceo, Torres & Asociados, emitieron un comunicado para anunciar que trabajan por un precedente “que reafirme que el respeto a la imagen y la vida privada es un límite legítimo y necesario”.

Los abogados trabajan en representación legal de Belinda, quien ha iniciado acciones legales “con el objetivo de proteger de manera integral sus derechos fundamentales”.

Entre las acciones emprendidas, destaca que el 2 de octubre se interpuso una querella “por la probable comisión de delitos de violencia digital, y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en los artículos 20 quarter y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal Aplicable, derivados de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista, sin su consentimiento”.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”.

belinda

Belinda reveló qué fue lo que le pasó, pero dice que seguirá con sus proyectos.

(Instagram @belindapop)

Además, los abogados recordaron que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin su consentimiento expreso”.

“Tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos”, recalcaron.

En el comunicado, sostienen que la libertad de expresión no puede “invocarse para justificar actos que general violencia digital, explotación indebida de la imagen y vulneración de la dignidad de las mujeres”.

lupillo rivera

Lupillo Rivera inició el 2025 con todo.

(Instagram @lupilloriveraofficial)

