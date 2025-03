No todos quieren a Lucerito Mijares: ¿Qué piensa ella del bullying que ha recibido en redes sociales?

Por primera vez, Lucero y Lucerito Mijares trabajan en una misma producción y la felicidad nos les cabe en el pecho porque además también está Manuel Mijares, quien no se pudo negar a una segunda temporada del programa Juego de voces que comienza este domingo 16 de marzo por la señal de las estrellas.

Será un gran escaparate para la familia, pero no se salvarán de la opinión del público en redes sociales, para bien o para mal, como le ha tocado a la hija de los icónicos cantantes.

Si bien, Lucerito se ha ganado a pulso el aplauso del público, en lo que lleva de carrera también ha sido víctima del bullying por aquellos que en redes sociales la han atacado desmedidamente, sin contar con los comentarios de algunas figuras de la televisión que también le han puesto fuego al candelero.

“Creo que lo que me ha hecho fuerte ha sido lidiar con estos comentarios malos que siempre van a existir.

“La verdad, como que mis papás me han blindado muy bien y eso ha sido como algo duro que ya pasé, no te niego que fue muy difícil, pero la carrera no deja de ser muy bonita porque mucha gente te ve, te aplaude, literal, en mi caso, es algo que me gusta hacer, un trabajo muy demandante que disfruto muchísimo, agradecida de poder hacer mi gran pasión”.

La jovencita que se ve toda la vida en el espectáculo, agradece la educación recibida en casa y la manera en que su familia la enseñó a vencer las adversidades.

“La vida es para vivirla felizmente, mis papás me enseñaron que los comentarios malos deben hacerse a un lado”

“He pensado mucho que si les haces caso les das más poder, entonces, no pelar a esas personas es lo mejor, también funciona ser muy auténtica, muy natural, eso a la gente le gusta mucho porque los artistas también somos personas normales, vivimos exactamente lo mismo que los demás y eso hay que demostrarlo”.

Lucerito y Mijares tienen una relación padre e hija llena de complicidad Instagram

Mijares, un papá muy orgulloso

Orgulloso de su hija y feliz de todo lo que ha logrado, Manuel Mijares nos dice que lo que ha pasado con Lucerito no ha sido una sorpresa, pues siempre le vio un talento muy especial.

“Veo extraordinario el camino que está trazando, ella se ha ido metiendo desde chiquita, se ha preparado, ha tomado clases de canto, ha hecho teatro musical, en ningún momento la presionamos o le impusimos algo como familia, a ella siempre le interesó la música y se le descubrió una gran capacidad para cantar, interpreta como alguien que lleva mucho tiempo en esto, pero es una habilidad que lleva dentro, está consciente de que nunca debe dejar de prepararse”, expresa el artista a TVyNovelas.

El intérprete de El privilegio de amar afirma que Lucerito es una apasionada de la música de los 70, 80 y 90 y que no se clava sólo con lo que escuchan sus amigas en la escuela.

“Creo que tiene un gran desarrollo en ese sentido, no se encapsula en un solo género o en una corriente, tiene su propio sello, pero los papás estamos para guiar a nuestros hijos basándonos en lo que ellos quieren hacer en la vida”.