"¡No tienen por qué enojarse!": Mamá de Gala Montes justifica su paso con Adrián Marcelo

Gran polémica se armó por ver a la señora Crista Montes junto a Adrián Marcelo, luego de que él le ofreciera varios miles de pesos para entrevistarla.

Resultó controversial porque Adrián ha atacado a Gala Montes y su hermana desde que salió de La Casa de los Famosos México, por lo que muchos han cuestionado por qué la señora se reunió con el hombre que le ha hecho daño a su hija.

A decir de la señora, fue una cuestión de dinero... Y sus hijas no deberían enojarse.

“La oferta que me hizo Adrián Marcelo es una oportunidad que no se la ofrecen a nadie... Me la ofrecieron a mí”, dijo en una transmisión de TikTok.

“Y sí, no miento, sí la pensé, dije ‘lo tomo, no lo tomo, lo subo, no lo subo’. Lo cierto es que dije: hay de dos, o somos o no somos...”

Doña Crista aprovechó la oferta de Adrián Marcelo. pic.twitter.com/IPCYxWdXdT — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) March 21, 2025

Justificó su proceder por el hecho de que no tiene contacto con sus hijas, pues recordemos que, antes de que Gala Montes entrara a “La casa de los famosos México”, tuvieron un fuerte pleito que derivó en cortar relación.

“Si somos, me voy a sentar a hablar con mis hijas, pero no quieren hablar conmigo, ninguna de las dos. Entonces si no somos, no tienen por qué enojarse, porque no quieren saber nada de mí”, dijo Crista Montes.

La mamá de Gala Montes también reflexionó sobre su futuro: “Lo cierto es que el día de mañana me voy a enfermar, y no voy a tener ni hijas ni dinero, y tengo un chingo de deudas que mis hijas no van a pagar ni me van a ayudar. Nadie piensa en eso”, manifestó.

Como espera que Gala le siga dando dinero después de qué le robó todo su patrimonio,disfrutó de viajes,le pagó sus cirugías y aun así la vendió a una revista.

No tiene dinero para pagarle al banco?Pues póngase a trabajar,estaba tan acostumbrada a que su hija lo hiciera por usted. pic.twitter.com/2fK8kIICEf — Cinthia (@2000cinthia) March 21, 2025

Joanna Vega-Biestro le dijo sus verdades a la señora

“Usted se fue a sentar con esa persona a la cual llamó hace meses psicópata de mierda, esas fueron sus palabras, ¿se las recuerdo? Usted se fue a sentar con la persona que usted denunció y envió un comunicado por violencia de género”, le recordó Joanna a Crista Montes.

También recordó el inicio de las polémicas: “¿Por qué sabemos de este pleito entre usted y Gala? ¡Porque usted lo hizo público! Nosotros hablamos de lo que usted hace público, y si usted, no hubiera querido que esto se supiera, no hubiéramos contado nada”.

“Le llegaron al precio, para embarrar a su hija, porque no sabemos qué trae esta entrevista, no sabemos si habló bien o mal, pero usted se sentó y hoy dice que es un caballero, qué bueno, se vale cambiar de opinión... Pero él no ha cambiado de opinión con su hija, él sigue insultándola. En ese momento usted la defendía, porque ¿pensaba que iba a ganar 4 millones de pesos?”