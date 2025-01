Niurka Marcos reaccionó a los planes de su hija Romina sobre ser mamá con su novia, Laura Salazar

Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos , está profundamente enamorada de su novia, la doctora e influencer Laura Salazar, e incluso ha considerado la posibilidad de tener hijos con ella. Ante esta revelación romántica, la famosa vedette no dudó en expresar su opinión.

“Siempre había dicho que no, pero con Laura digo que sí a todo; ella quiere mucho la experiencia de estar embarazada, como es doctora, quiere saber qué pasa con el cuerpo y si lo hemos platicado”, comentó Romina al programa De primera mano, pero, eso sí, dejó claro que es un plan a largo plazo.

¿Cómo reaccionó Niurka Marcos a la decisión de su hija Romina sobre ser mamá?

Luego, Gustavo Adolfo Infante se comunicó con Niurka Marcos para conocer su perspectiva de esta relación, y la famosa sorprendió al apoyar rotundamente a su hija y, por supuesto, a su pareja, a quien describió como una persona muy linda . Sin embargo, confesó un detalle.

“Es muy linda y respetuosa conmigo, se me hizo muy agradable e inteligente. Creo que muestra un perfil correcto, es inteligente para elegir su comportamiento conmigo. Es muy melosa y cariñosa con Romina, eso me encanta, que alguien apapacha y está en una zona de confort (...) No sabemos qué tanto le ha dado la vida, qué tantos golpes, cuántos ha sufrido, cuántas decepciones. Todos los seres humanos nos ponemos una coraza de protección para que la vida nos duela menos”, dijo.

En ese sentido, Niurka está apoyando en todo momento a Romina, y a cualquiera de sus hijos, porque ella sabe lo que es ser joven y valora la familia sobre todas las cosas.

Eso sí, admitió que “sería muy raro” para ella ver a Laura Salazar embarazada y dijo que sabe que su hija no quiere ser mamá biológica, y que “no está lista para criar a otro ser humano”.

NO TE PIERDAS: