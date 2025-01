El día que Romina Marcos confesó su amor por la doctora Laura, su novia actual: ‘Me encanta’

La hija de Niurka Marcos, Romina Marcos , incendió las redes sociales cuando oficializó su relación con la doctora Laura Salazar con varias fotos en Instagram. Sin embargo, la historia de esta nueva pareja comenzó hace unos meses, cuando la joven confesó su amor por la influencer en un pódcast. ¿Será que esa fue la chispa que comenzó todo?

Fue en el canal de YouTube de Pedro Prieto en donde Romina puso sobre la mesa el contenido de la influencer de salud y admitió que tenía una cierta atracción sexual hacia ella. “Es una que siempre sube así, de que es doctora, entonces siempre sube de que: ‘¿Tienes flujo vaginal’? ¡Sí, pero por ti! Me mojas”, contó en abril de 2024, a modo de broma.

Así fue como Romina Marcos confesó su atracción por la doctora Laura.

Fue entonces cuando le dijo todo lo que sentía y hasta le mandó una propuesta candente: “Ay, qué oso si ve esto. Pero no me importa, todas las mujeres somos. O sea, neta, está cañón esta mujer (...) Es todo un tomboy y me encanta”.

Sin embargo, Romina dijo en aquel entonces que respetaba la relación que tenía Laura con su pareja, pero luego bromeó y guiñó el ojo: “Pero sí cortas… Y si te gusto también”.

Esta escena fue recuperada por el propio podcaster y algunos usuarios reaccionaron sin pensarlo. Muchos enviaron apoyo a Romina y a su novia por este bonito encuentro que tuvieron.

Y hasta la hija de Niurka reaccionó y confesó que “no se acordaba de esa entrevista”, pero agradeció que el destino la haya escuchado para unirla “a su mujer”.

¿Quién es la doctora Laura Salazar, la nueva novia de Romina Marcos, hija de Niurka?

Laura Salazar es una médico cirujana y sexóloga de 26 años con especialidad en sexología femenina que se hizo famosa en TikTok por su contenido educativo y sin tabúes.

Romina Marcos y su novia se fueron de viaje juntas. Instagram

Cuenta con más de 6 millones de seguidores, que están encantados en la nueva etapa que ambas inician juntas este 2025.