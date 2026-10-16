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Ninel Conde se transforma nuevamente y luce un rostro irreconocible

“Una nueva yo”, escribió Ninel junto con una serie de fotos en las que muestra sus metamorfosis

Octubre 15, 2026 • 
Alejandro Flores
ninel conde (3).jpg

Ninel Conde

Instagram

“New me”, escribió Ninel Conde en una publicación de su perfil de Instagram en la que, efectivamente, hay fotos de la nueva Ninel.

Con un perfil en el rostro más afilado y una cabellera rubia, la actriz, cantante y bailarina tuvo un día de mucha honestidad con sus seguidores.
A través de la herramienta de preguntas y respuestas, reveló algunos de sus secretos para mantenerse en forma pero también la razón detrás de algunas de sus decisiones más polémicas.
Por ejemplo, dijo que jamás volverá a abrir su página de OnlyFans; y contó que la cerró por una razón sencilla y contundente: “Obediencia”.
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Así luce la nueva Ninel

Respecto a su nueva apariencia, Ninel Conde la calificó como una “metamorfosis”.
Aleska Génesis comentó la publicación con un mensaje en mayúsculas para resaltar su asombro:

“Una nueva tú, repotenciada y más bella que nunca, amé”.

Ninel Conde, quien considera a Aleska una de sus mejores amigas, respondió en esa misma publicación.

“Te amo, bebé, veámonos ya”.
ninelantes después.jpg

Ninel Conde antes y después de su metamorfosis

Instagram

Las fotos resultaron tan espectaculares y virales que fueron comentadas también por Tania Pimentel, Oriana González, Daniel Ferrer, Isabel Madow, entre otros.

Y a todos ellos, Ninel les escribió una respuesta para agradecer los piropos.

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Conde mencionó en su publicación a Antony Suárez como el estilista detrás de su metamorfosis.

ninel conde
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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