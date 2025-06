Ninel Conde responde a Alejandra Guzmán, quien le advirtió: “La va a pagar”

Debido a que Alejandra Guzmán fue víctima de una estafa por el exmarido de Ninel Conde, la acusó de gastarse el dinero, así que le envió bendiciones “a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar”.

Es por eso que ‘El Bombón Asesino’ enfrentó cuestionamientos de la prensa al respecto, y se mostró serena al asegurar:

“No, pues es que yo… Normal, ¿no? Normal, digo yo a la señora la admiro, mi respeto es como artista, y no tengo más que decir al respecto”.

En el aeropuerto, Ninel Conde admitió: “En la vida las cosas que no son lindas, claro que le afectan a uno, pero uno tiene que poner barrera en su corazón y en su mente, y rodearte de la realidad y la verdad. Y lo bonito que a mí me importa lo que piense Dios de mí, lo que piense Jesucristo de mí, y en mi comportamiento en la vida, y eso es lo único que me interesa, y de mis fans, y de mi familia”.

¿Por qué ocurrió esta situación?

Fue a mediados de septiembre de 2024, cuando Alejandra Guzmán acaparó las principales tendencias en el mundo de la farándula luego de que, “sin pelos en la lengua”, acusara literalmente a Ninel Conde de ser una ladrona.

“Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios me la bendiga, a ella, su cara y sus nalgas porque la va a pagar”, dijo la rockera.

Alejandra Guzmán incluso se refirió a las cirugías de Ninel.

“Que Dios la bendiga, que bendiga a los doctores que los operaron, a ella, a Larry. Que Dios la bendiga, que bendiga a los doctores que los operaron, a ella, a Larry, son protegidos desde Cuba, desde la clínica”, aseguró la cantante.

Ninel Conde estuvo casada con Larry Ramos, acusado de un presunto desfalco a figuras como Alejandra Guzmán en supuestas inversiones que les darían a ganar dinero, pero que resultaron una estafa.