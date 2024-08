LCDLFM: Nicola Porcella y Wendy Guevara pusieron en duda la conmovedora historia de Agustín Fernández con su padre

A un año de que se estrenara la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, sus participantes siguen gozando del cariño del público y los fandoms que lograron convocar gracias a su participación. Dos de los personajes más fuertes, tanto en la contienda como fuera del reality, son Wendy Guevara y Nicola Porcella, ganadores del primer y segundo lugar respectivamente, quienes en participan además como panelistas especiales.

Además de lo que el proyecto significó para sus vidas y trayectorias, en esta edición tienen un interés particular: Agustín Fernández, quien es uno de sus mejores amigos y ‘roomie’, por lo que le tienen un cariño bastante especial. No obstante, la gran estima que profesan hacia el argentino, no les ha impedido señalar los errores que ha estado cometiendo tras debutar como habitante, siendo su estrategia de “conmover” al público la más rechazada por los “Wencola”.

Agustín Fernández reveló qué haría con el dinero si gana LCDLFM

Si bien hablar de ganadores todavía es muy apresurado, los concursantes de este controvertido show se han dado la oportunidad de pensar qué podrían hacer con los cuatro millones de pesos que se llevará el último participante que se mantenga dentro de la contienda.

Uno de los que se atrevió a hablar de sus planes fue Agustín Fernández, el modelo y deportista conocido por haber estado dentro de emisiones como “Enamorándonos” y “Guerreros”. En un momento de intimidad, el joven originario de Argentina mencionó que de tener el dinero y las oportunidades que vienen de la mano con el primer lugar, le gustaría traer a su padre a vivir a México y por fin poder tener una buena relación con él sin tantos kilómetros de por medio.

Nicola no está de acuerdo con el comportamiento de Agustín en LCDLFM Instagram

Wendy y Nicola no creen en la versión de Agustín sobre su padre

Estas confesiones conmovieron a los seguidores del reality, quienes manifestaron su apoyo a Fernández y se comprometieron a ayudarlo para que llegue a la recta final y así pueda reencontrarse con su familia, justo como hizo Nicola. Sin embargo, han surgido sospechas de que su historia no es tan cierta como quiso hacerla pasar, algo que más tarde Wendy y Nicola confirmaron indirectamente.

Así lo hicieron saber en una reciente aparición en los programas paralelos a “La Casa de los Famosos México”, cuando ambos estallaron en risas al escuchar que su ‘roomie’ hizo esa revelación de su pasado familiar, aunque no confirmaron o desmintieron qué tan cierto es lo que el modelo contó.