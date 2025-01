“Necesitamos un milagro": Adriana Fonseca en alerta porque incendios están cerca de su hogar

Desde hace años, Adriana Fonseca decidió probar suerte en Estados Unidos para seguir su carrera como actriz, por lo que tiene un hogar en California y ahora se convirtió en testigo de la tragedia por los incendios masivos.

La actriz publicó un video de actualización para reportar cómo está. Si bien no ha evacuado, aseguró que sí puede ver frente a su casa incendios todavía activos.

En medio de la contingencia, Adriana dijo que a su hogar llega el humo de los incendios, pero no habló sobre evacuar todavía, a diferencia de otros famosos que ya abandonaron sus casas, o las perdieron debido a las llamas.

Además, Fonseca dijo que se necesita un milagro para detener esta tragedia, pues no se vislumbra que los incendios paren por completo. Asimismo, opinó que la gente no debería desearle el mal a los demás, pues ha visto comentarios en redes sociales sobre que no se debería prestar atención, pues los afectados son millonarios.

Sin embargo, Adriana Fonseca compartió que no todos los vecindarios calcinados pertenecen a gente con mucho dinero.

Se reportan al menos 11 muertos

Las pérdidas ya suman a miles de millones de dólares, y cientos de casas quedaron destruidas hasta las cenizas. Las autoridades han confirmado la muerte de 11 personas, aunque se sabe que puede haber más que no pudieron salir de sus casas.

Kate del Castillo fue una de las famosas que recientemente tuvieron que evacuar sus propiedades, y otras más, como la amiga de la actriz, la periodista Jessica Maldonado, ya pierdieron todo.

Eiza González, Jorge Campos, Guillermo del Toro, Paris Hilton, Mandy Moore, Anna Faris, Anthony Hopkins, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio, entre otros, son parte de la lista de famosos damnificados.