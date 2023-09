Natalia Jiménez lo logró: abarrotó su primer “Auditorio”

Al ritmo de ¿Dónde irán?, canción que en el 2002 musicalizó la trama de la telenovela Clase 406, Natalia Jiménez apareció en el escenario del Auditorio Nacional la noche de este domingo 3 de septiembre para celebrar sus 20 años de trayectoria con un público que la aplaudió de principio a fin.

La cantante española, luciendo un vestido corto con una vaporosa capa de plumas, agradeció a las 10 mil personas que se congregaron en el llamado Coloso de Reforma antes de seguir con el espectáculo que incluyó sus temas como solista, así como los que hizo famosos al lado de La Quinta Estación.

Jiménez se mostró emocionada hasta las lágrimas, pues su “Antología 20 años Tour” es el espectáculo que la llevó a presentarse, por primera vez, en el recinto que se abarrotó de fanáticos que le demostraron su lealtad, gritándole: “Sí se pudo”.

“Esta era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y no puedo parar de llorar”, dijo la cantante que se paseó por lo mejor de su repertorio, incluyendo temas como Algo más, Me muero, El sol no regresa, Quédate con ella y Niña. Vestida de charro, Jiménez hizo un homenaje a dos grandes de la música como Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

Durante el concierto, pidió al público que colaborara con Luz Edith, la joven con discapacidad visual que canta como ella en las calles de Guanajuato. La española aseguró que su familia no tiene posibilidades económicas y que cualquier aporte haría la diferencia.