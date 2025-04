Murió un querido actor mexicano, poco después del fallecimiento de su hijo

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras el fallecimiento del actor Edgar Font, conocido por su trabajo en la serie ‘Qué buen trip’ de Guatevisión.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores este 24 de abril a través de una publicación en redes sociales, donde le enviaron sus condolencias a la familia del actor.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Edgar Font. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, se lee en el mensaje.

Edgar Frías Font fue un actor mexicano que residía en Guatemala desde hace varios años, donde trabajaba como director de una empresa llamada ‘Creatividad’.

Su hijo murió en febrero por leucemia

La tragedia golpeó a la familia por segunda vez en menos de tres meses, ya que el pasado 18 de febrero se reportó la muerte de su hijo, Axel Frías, quien perdió la vida debido a una leucemia agresiva.

Axel, también actor y participante en ‘Qué buen trip’ junto a su padre, fue diagnosticado con esta terrible enfermedad apenas un mes antes de su muerte. El joven también era campeón nacional de tenis.

“Mi niño en un mes se me fue, perdió la batalla contra el cáncer, fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la Leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el porqué a él. AXEL FRIAS JIMENEZ”, escribió su madre, Claudia Aline, en Instagram.

La producción de ‘Qué buen trip’ también rindió homenaje a Axel tras su partida, a través de un video y un emotivo mensaje.

“Un tripulante que en la primera temporada marcó la vida de todos, y ahora se ha adelantado al viaje de viajes: el más sublime y etéreo. Lleno de luz y algarabía, su imagen brillará perpetuamente en nuestra memoria. Qué Buen Trip externa sus más sinceras condolencias a sus padres @edgar_font y @claudia.aline.artista, su hermano @kristian_friasj, y todos sus familiares y seres cercanos”, se lee en el mensaje.

La esposa de Edgar Font lo despidió con un emotivo mensaje

Claudia Aline informó la muerte de su esposo, Edgar Font, ocurrida el pasado 23 de abril, a través de un desgarrador mensaje. La doble pérdida ha generado una ola de condolencias en redes sociales, donde colegas y seguidores han expresado su apoyo a Claudia y su familia en este doloroso momento.

“No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia”, escribió.

