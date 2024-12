Así planeaba Dulce su muerte, pero no lo pudo cumplir

Murió la cantante Dulce en plena Navidad, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo y un profundo dolor entre sus fans. La triste noticia fue confirmada ayer por la tarde y te la compartimos en TVyNovelas. Ahora, te explicamos cuál era uno de los deseos que la artista no pudo cumplir en su fallecimiento.

Dulce murió a los 69 años luego de varios problemas de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizada desde hace algunos días. Según informes, padeció de neumonía que luego se complicó con un empiema pleural, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Antes de morir, Dulce explicó que todo su testamento y patrimonio ya estaba arreglado (Instagram @dulcelacantante)

En marzo, la cantante de “Déjame volver contigo” dijo a Ventaneando que los médicos le hallaron un tumor en los riñones, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para extirpar uno de ellos.

Aunque estuvo rodeada de su familia hasta el último minuto, la cantante y actriz mexicana no pudo cumplir un sueño que tenía en mente, algo que le había contado a su amigo, Yordi Rosado en su canal de YouTube.

¿Cuál era el deseo de Dulce que no pudo cumplir?

La cantante Dulce fue una de las invitadas especiales de Yordi Rosado, y allí se sinceró sobre lo que pensaba sobre la muerte, a raíz del deceso de su madre. “Le dije a mi hermana: ‘¿Sabes qué? mi mamá no tarda en irse, la veo muy cansada, vamos a llevarla a tierra santa para que se prepare”. Lamentablemente, ella murió tiempo después.

El mismo destino tuvo su papá, quien estaba separado de ellos.

Esto le provocó un miedo inmenso por no morir sola, por lo que tenía el deseo de casarse. No obstante, este plan no lo pudo cumplir.

Aun así, Dulce no estaba sola, pues habría fallecido en brazos de su hija, Romina Mircoli.

¿Cuál fue la última voluntad de Dulce la cantante, antes de su muerte?

Dulce tenía fe en recuperarse de esta crisis de salud, pero tenía una última voluntad cuando perdiera la vida, según contó su amigo, Jorde Flores, más conocido como ‘El Vidente de las Estrellas’.

La cantante Dulce murió la tarde de este 25 de diciembre. Getty, Freepik

“En la mañana me habló la señora que la cuidaba en el hospital y me dio la noticia, que a las 9 de la mañana o 9:30 que se había ido. La palabra muerte no me gusta decirla (...) (Ella quería) que la enterraran junto a su mamá en Matamoros”.