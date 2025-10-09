Suscríbete
Muere el papá de Horacio Palencia tras meses luchando contra cáncer pulmonar

El señor de 74 años murió junto a sus seres queridos y en tranquilidad.

Ericka Rodríguez
El padre del cantautor Horacio Palencia perdió la vida.

“Te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento. Te voy a extrañar mucho papá”.

A través de redes sociales, que el compositor Horacio Palencia dio a conocer la sensible muerte de su padre, don José Ramiro Palencia Vargas.

Los conductores de ‘Hoy’ retomaron la noticia y lamentaron la pérdida del señor, por lo que aprovecharon para enviarle un emotivo mensaje.

“Qué pena, qué triste perder a un padre. Un abrazo fuerte, te queremos y en paz descanse tu papá”, precisó Andrea Legarreta. Por su parte, Paul Stanley se unió a los comentarios y precisó: “Un abrazo”; mientras que Shanik Berman comentó: “No hay palabras de consuelo”.

Palencia escribió una dedicatoria para don Ramiro, quien llevaba meses luchando contra un cáncer pulmonar. “Me duele mucho tu partida papá, pero te fuiste con mucha paz y tranquilidad rodeado de tus hijos y tu esposa, te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu último aliento. Te voy a extrañar mucho papá, gracias por darnos un techo de niños, todo lo que he logrado, todos mis triunfos son gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a ti y tus consejos.”, sentenció.

Y añadió que “tú me enseñaste el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia, la honradez, ahora estás descansando con Dios y sé que cuidarás de nosotros donde quiera que estés con esa luz eterna que jamás se apagará, te amo mucho papá. Descansa en paz”, finalizó su mensaje.

Cabe destacar que hace varias semanas, el compositor quiso complacer los deseos de su padre después de permanecer varios días hospitalizado.

Horacio dijo que pese a los esfuerzos médicos, su padre se mantenía en una situación crítica. “La verdad es que mi papá sigue muy grave, todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo”, indicó.

El regreso del padre de Horacio a Sinaloa fue una decisión tomada por la familia, todo con el objetivo de brindar comodidad y acompañamiento al señor de 74 años. Además, recibó los tratamientos que buscaron estuviera mejor.

Palencia pidió respeto y comprensión ante la situación y destacó la importancia de los gestos de solidaridad en momentos así, en los que se mantuvo cerca de su familia luego de haber suspendido sus actividades para enfocarse en el cuidado de su padre.

En agosto pasado, el músico revelaba que su padre padecía cáncer en los pulmones. “Es un cáncer muy agresivo, en los pulmones y tiene 74 años, entonces sí está un poquito mayor”, añadió que estaba internado en México.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias.
