¿Montserrat Oliver se divorcia por culpa de Yolanda Andrade? Conductoras aclaran rumores

Montserrat Oliver estuvo en el ojo público hace unos días luego de que comenzara a rumorarse que la conductora estaba a punto de divorciarse de su esposa, Yaya Kosikova, por culpa de Yolanda Andrade y sus problemas de salud; se especulaba que Oliver había estado muy al pendiente de su exnovia, lo que habría desatado el enojo de Yaya.

Todo comenzó por una supuesta confirmación del especialista en relaciones públicas Emilio Morales; sin embargo, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver decidieron dar la cara con su característico toque de humor.

¿Montserrat Oliver y Yaya Kosikova se divorcian? Esto es lo que dijeron las presentadoras de televisión sobre el rumor.

CON HUMOR, MONTSERRAT OLIVER Y YOLANDA ANDRADE ACLARAN RUMORES DE DIVORCIO

Fue a través de un video de TikTok que las conductoras de “Montse y Joe” retomaron información difundida por varios medios en los que se aseguraba que Montserrat Oliver se divorciaría por culpa de Yolanda Andrade.

“¿Cómo ves el chisme, que dicen que me estoy divorciando por cuidarte? ¡La gente! ¡Dios! Ya no saben qué inventar”

Entre risas e ironía, Monserrat Oliver y Yolanda Andrade confirmaron que esta información es falsa.

“¿Cómo ves el chisme, que dicen que me estoy divorciando por cuidarte? ¡La gente! ¡Dios! Ya no saben qué inventar”, dijo en tono irónico Montserrat, en tanto que Yolanda le pregunta: “Por qué, por cuidarme a mí?”

“Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat”, aseguró Yolanda entre risas, a lo que su compañera respondió para dar tierra a las especulaciones: