Mónica Del Carmen: Entre el cine internacional y la comedia comercial en ViX con Lucía Méndez

Con la película ‘Año Bisiesto’ se colocó en la cima de la cinematografía mundial y desde entonces, la actriz Mónica del Campo ha consolidado un recorrido en cine teatro y televisión de impecable prestigio. La hemos visto en producciones como ‘Cada minuto cuenta’, ‘Nuevo orden’, ‘Technoboys’, y recientemente estrenó la adaptación del libro de Jorge Comensal, ‘Las Mutaciones’, donde comparte créditos con Tony Dalton, bajo la dirección de Jorge Ramírez-Suárez.

Este noviembre de 2025, también la vimos en la serie de ViX, ‘Cómplices’, junto a Lucía Méndez, Maribel Guardia y Marjorie de Sousa.

Al respecto de la serie, Mónica nos contó en exclusiva que fue una novedad para ella participar en una producción como ‘Cómplices’, pero accedió al interesarse en el guión y ante la insistencia de la producción por tenerla en el elenco.

“Casi no accedía a castings para este tipo de series, pero estaban muy insistentes en que en verme para ese casting. A mí me gusta mucho la comedia y hay poca comedia que me interesa, porque muchas veces parte de la burla y de muchos clichés... Y bueno, pues leí el personaje y me hicieron un personaje de floor manager de la televisora. Apostaron porque mi personaje fuera importante dentro de la serie y la verdad es que es una comedia que no parte de la burla, sino que explora una comedia para las masas con un poquito de más contenido, y eso fue lo que me me atrapó”.

“Creo que también hacen falta buenas actrices a la comedia actual, justamente para contrarrestar todos esos clichés... Entonces me gustó mucho, tiene su misterio dentro del dentro de la serie”.

“La verdad trabajar con estas mujeres que yo vi en la televisión cuando era niña y compartir con ellas, incluso conocerlas de cerca, en sus vulnerabilidades como estrellas de la televisión, fue para mí un acercamiento muy humano, bastante bello, y pues me llevo mucho aprendizaje también de los ‘Ferchos’ (directores), me dejaban mucho participar y por eso me siento orgullosa de ser parte de Cómplices”.

¿Cómo fue tu acercamiento con Lucía Méndez?

“Lucía Méndez es un ícono de la televisión y creo que lo que más me llama la atención de Lucía es que es una gran productora, fue un acercamiento bonito. O sea, no puedo negar que es una diva y que desde ahí también se maneja, y que tiene su carácter, y que es una mujer que que se impone...

“Pero es una mujer noble, es una mujer poderosa. Es una mujer que se planta y surge la magia y me gusta mucho, igual con Maribel Guardia, es una mujer con un espíritu bellísimo, solidaria; hubo momentos en que nos confesamos y platicábamos y creo que nos hemos hecho buenas amigas”.

Mónica Del Carmen también nos contó: “Hice una buena amistad con Marjorie de Sousa, con Laura Flores, quien es la más disciplinada que te puedas imaginar. La compañera más sorora, que te ayuda”.

Entre las anécdotas que nos compartió de la grabación, Mónica recordó la ocasión “en la que eran escenas con mucho texto desde el día anterior y terminamos tarde; teníamos muchas secuencias para grabar y estaba agotada, y la verdad es que todas así me ayudaban”.

“Hasta intenté usar un apuntador pero me escuchaba fatal. La comedia en ‘Cómplices’ era brutal, corrí, grité e hice acrobacias, en el sentido de una persecución; fue un reto, sí me impuso, pero que con unas compañeras como ellas, la verdad con tanta experiencia creo que lo logramos”.

En cuanto a sus planes para 2026, Mónica nos contó que estrenará dos cortometrajes, tres películas... “Entonces pues creo que me doy por satisfecha de que me mantengo activa, creativa, de que incursiono en nuevas cosas, exploro nuevas cosas, cada vez con menos prejuicios. Trato de ser una actriz que procura traer este rostro, esta piel, a la pantalla y aportar a esos cambios, a hacer una comedia buena, interesante, con buenos actores y con una buena actriz como la que soy”.

Actualmente puedes ver a Mónica del Carmen en cines, con el personaje de Elodia en ‘Las Mutaciones’.