Mijares nos aclara en exclusiva su supuesto ‘retiro’ ¡y Lucero lo balconea en VIDEO!

El pasado martes 8 de abril, Manuel Mijares soltó una bomba en redes sociales tras compartir un comunicado en el que agradecía al público por su cariño e informaba que se tomaría una pausa porque quería descansar.

La noticia se viralizó en segundos, ya que desató rumores sobre su posible retiro de los escenarios. Sin embargo, eso es completamente falso.

En exclusiva, el cantante nos reveló a qué se refería exactamente con su mensaje y aclaró que hay Mijares para rato. “Yo no dije que me iba a retirar (risas). Eso se armó para un regalo que vamos a hacer para el Día de las madres, una convivencia con mamás, pero mucha gente pensó que me estaba pasando a retirar y no, no”, declaró el cantante.

Durante la charla con TVyNovelas, Mijares aprovechó para enviar un cálido mensaje a sus fans. “Le agradezco a la gente que se preocupó, pero aquí seguimos con el cariño de siempre”, enfatizó.

Pero Lucero lo balconeó

En torno a esta polémica, con el buen sentido del humor que la caracteriza, Lucero bromeó: “Sobre la retirada, mejor que se retire a un curso de cómo llegar temprano a sus compromisos porque siempre lo estamos esperando. Por suerte a Juego de voces llega.

“Así que yo le pido que el retiro sea para aprender a llegar puntual a todos lados”.

La cantante aseguró que Mijares siempre ha sido impuntual, incluso nos contó el día que llegó tarde en una fecha muy especial. “Digamos que sí (es muy impuntual); de hecho, yo pensé que no iba llegar a aquel día, cuando decidimos casarnos, pensé: ‘a ver si llega’, y sí llegó, tarde, pero llegó”.

La gran mancuerna de Lucero y Mijares

Lucero y Mijares están disfrutando mucho esta nueva temporada de Juego de voces, para el intérprete de Soldado del amor, el proyecto es un gran encuentro de amigos. “Hay mucha fraternidad entre nosotros, con las leyendas son muchos años de conocernos y de cantar juntos, pero también los chavos vienen empujando muy fuerte, están muy estudiosos y llegan muy preparados”, destacó.

Al respecto, Lucero subrayó que estar en el programa “es como estar con la familia, con la gente que uno quiere desde hace mucho y eso es una bendición, además ver a mi hija que cada día está más divina, aprendiendo más cosas, y también a los demás con esa carrera que tienen, es un aprendizaje todos los días”, concluyó.