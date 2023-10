El curioso detalle en las fotos de la boda de Michelle Salas que fue notado por todos

Las especulaciones en torno a la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz no tardaron en aparecer debido a esta nueva polémica que, aunque muchos tacharon de innecesaria, pronto se volvió tendencia en redes sociales.

Temas como la exclusiva lista de invitados y las exigencias que Michelle Salas les hizo, así como la asistencia de Luis Miguel y el costo total de la boda estuvieron en boca de todos esta última semana. La difusión de las imágenes oficiales del enlace sólo aumentaron los comentarios, sobre todo por un detalle que resaltó.

CRITICAN A MICHELLE SALAS POR SU SERIEDAD EN LAS FOTOS DE SU BODA: “NI PARECE LA NOVIA”

Michelle Salas y Danilo Díaz le dieron la exclusiva de su boda a la revista Vogue, publicación que se ha encargado en los últimos días de difundir, poco a poco, las fotos oficiales del evento; sin embargo, las imágenes no han estado libres de controversia.

¿Qué pasó? Al parecer, a los fans no les agradaron mucho las serias expresiones con las que posa Michelle Salas en todas las fotografías, por lo que no dudaron en criticarla con comentarios que no tardaron en darle la vuelta a redes sociales como Twitter e Instagram.

Los comentarios a Michelle Salas por no sonreír en las fotos de su boda fueron diversos, pero resaltan algunos como: “¡Qué novia más seria!”, “Se le olvidó que es su día”, “¡Qué fotos más frías!”, “Demasiada seriedad para fotos así” y “No está mal, pero debería de sonreír”, reacciones que no pasaron desapercibidas.

Michelle Salas, de momento, se ha mantenido alejada de las polémicas y al parecer decidió ignorar las críticas desatadas por su seria expresión en las imágenes, pues disfruta de su luna de miel con Danilo Díaz.