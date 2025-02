Mhoni Vidente reveló los horóscopos para este San Valentín 2025: ¿cómo le irá a cada signo?

Mhoni Vidente soltó todos los horóscopos de la semana de San Valentín (14 de febrero) y las predicciones para cada signo sobre qué esperar en esta fecha tan importante para el amor. ¿Será un día lleno de romance o habrá dramas inesperados? Te contamos a continuación.

Estos son los horóscopos para San Valentín, según Mhoni Vidente:

ARIES

Hay suerte, abundancia, pero hay un reto que debes hacer en esta semana: tienes que ser más reservada y no juntarte con gente con energía negativa. “Protégete de la mala vibra, de las envidias, de la gente que no te quiere bien”, dijo la astróloga en su canal de YouTube. Sobre el amor, detalló que le dediques tiempo al regalo que darás el 14 de febrero, y piensa seriamente en resolver tus relaciones anteriores para “seguir avanzando”. Incluso, puede haber una propuesta de matrimonio.

Signos compatibles: capricornio, virgo, sagitario.

TAURO

Las personas con este signo están estables y Mhoni Vidente recomienda seguir con esta energía y buscar una mejor salud, pues están en su momento de sanar “la mente y el cuerpo” y es la mejor etapa de aclarar cualquier duda que exista en su relación de pareja. ¿Son fieles? ¿Tienen objetivos en común?

Signos compatibles: virgo, sagitario y acuario

GEMINIS

Este signo tendrá un gran desafío en su relación pues estará infestada de celos e inseguridades, por lo que habría que trabajar con tu pareja sobre el rumbo que quieren que tome su amorío.

Signos compatibles: Libra, escorpión y acuario.

CÁNCER

En San Valentín habrá un amor del pasado que te buscará y, si te gusta, es momento de volver, pero todo será tu decisión, porque habrá más amores. “Te van a dar alegría”.

Signos compatibles: escorpio, capricornio y piscis.

LEO

Habrá cambios positivos, sobre todo en cuestiones laborales, relacionados con el idioma. Además, en el amor, hay celos, pero esta vez tienes razón, pues tu pareja puede ser infiel. Mhoni dijo que es la oportunidad de seguir adelante y buscar otro rumbo.

Signos compatibles: sagitario, aries y géminis.

VIRGO

Tendrás una relación estable y no habrá mala energía a tu alrededor, pero si no tienes pareja, es buen momento para conseguirla: “Amores nuevos van a llegar, no te desesperes, dale el tiempo al tiempo”, señaló.

Signos compatibles: acuario, tauro y géminis.

LIBRA

Deja los miedos atrás y relaja el carácter para evitar el enojo y los chismes. En el amor, visualiza estabilidad: “Le va a llegar un regalo que no esperaba y le va a dar felicidad, sobre todo para hablar de casamiento”. En caso de que estén solteros, habrá oportunidad de un romance con otras personas, incluso, algunas del pasado.

Signos compatibles: acuario, tauro y géminis.

ESCORPIÓN

Tendrás gran abundancia en el amor, ya sea con tu pareja o con alguien del pasado, pero si decides iniciar un nuevo romance, hay oportunidad con personas compatibles de los siguientes signos.

Signos compatibles: aries, piscis y cáncer.

SAGITARIO

Te buscará un amor del pasado, pero no será bueno para ti, así que continúa con tu camino. Eso sí, hay amor en tu interior y es bueno para iniciar una relación con quien tienes en mente

Signos compatibles: aries, cáncer y leo.

CAPRICORNIO

Este es tu año en el trabajo y el dinero, pero en el amor, no tanto, pues habrá una ruptura próximamente. Eso sí, hay gente que te está esperando.

Signos compatibles: virgo, tauro o aries.

ACUARIO

Hay que decidir si quieres una relación estable, un coche o una casa. Será una semana volátil, pero hay oportunidad de elegir qué es lo que buscas para tu futuro. ¡Toma decisiones! “Déjate querer, déjate amar, nada más no te enganches con gente tóxica”, dijo Mhoni.

Signos compatibles: libra, géminis y aries.

PISCIS

Debes elegir bien a las personas con las que te rodeas porque son clave para tu desarrollo como persona, incluyendo el amor. Si estás en pareja, seguirás estable, pero si no, es una buena oportunidad de conseguirla.

Signos compatibles: cáncer, virgo y escorpión.

