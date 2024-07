Mhoni Vidente predijo la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿qué manifestó sobre un posible embarazo?

Ahora que ya está más que confirmado que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en un exclusivo festejo realizado el pasado miércoles, se han revivido algunas de las polémicas que han perseguido a su relación desde el primer día. Y es que a partir de que hicieron oficial su noviazgo, surgieron numerosas reacciones y presagios de lo que les deparaba el futuro, como las que hizo Mhoni Vidente y hoy son casi una realidad.

Mhoni Vidente vio venir el inesperado matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar

Los últimos meses han sido sumamente relevantes en la vida sentimental de Christian Nodal, pues ocurrió su separación de Cazzu e inició un romance con Ángela, el cual culminó en una sorpresiva boda a las semanas. Sin embargo, aunque para muchos fue impactante que los cantantes llegaran al altar con tan poco tiempo de noviazgo, en realidad desde antes ya existían algunos indicios de que esto podría ocurrir, mismos que fueron anticipados por personajes como Mhoni Vidente.

Esto ya que fue una de las primeras en aseverar que los artistas terminarían casándose muy pronto, sin prestarle atención a lo que la gente pensara de su amor, algo que efectivamente ocurrió el 24 de julio en medio de una celebración secreta. Así quedó grabado en un video que la pitonisa publicó poco después de que Nodal y Ángela gritaran a los cuatro vientos que estaban profundamente enamorados, grabación en la que sentenció, se veía venir este casamiento.

De modo que la visión se cumplió parcialmente, puesto que no acertó en la fecha, ya que Mhoni Vidente aseguraba que esta fiesta se llevaría a cabo el 14 de febrero de 2025 o el 11 de enero del mismo año; fechas que coinciden con el Día de San Valentín y el cumpleaños del sonorense.

Nodal y Ángela Aguilar compartieron un momento muy especial de su boda Instagram

¿Ángela Aguilar está embarazada de Nodal?

Se ha dicho mucho sobre las razones que llevaron a los cantantes a tomar esta decisión precipitada, siendo un posible embarazo una de las que resuena con mayor fuerza, ya que solo esto explicaría la manera tan acelerada con la que han hecho todos los movimientos de su vida en pareja.

No así, hasta el momento no hay nada confirmado y se sigue tratando de meras especulaciones que ninguno de los involucrados ha querido abordar. Mientras que según las visiones de Mhoni Vidente, la boda de Nodal y Ángela se llevaría a cabo por razones puras y no porque tengan la presión de que la hija de Pepe Aguilar esté próxima a recibir a su primogénito. “Sí, se casa muy señorita, pero no embarazada, así que no anden inventando”, sentenció la controvertida vidente.