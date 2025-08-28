Suscríbete
Famosos

Mhoni Vidente predice cómo será el próximo esposo de Shakira

La vidente aprovechó que la cantante colombiana está en México para leer su futuro; descarta a Antonio De la Rúa

August 28, 2025 • 
Alejandro Flores
shakiramhonividente.jpg

Shakira encontrará el amo

Instagram

Mhoni Vidente le echó las cartas del tarot a Shakira, aprovechando que la cantautora colombiana está en México para completar la gira conciertos en el Estadio GNP.

Lo primero que vio la astróloga es que la supuesta reconciliación con Antonio de la Rúa es falsa. Shakira y Antonio tuvieron un feroz noviazgo durante 11 años, cuando el hijo del ex presidente argentino acompañó a la colombiana en su proceso de internacionalizar su carrera.
Aunque la ruptura fue cordial y amistosa, un año después él demando a la cantante por 100 millones de dólares, cantidad que exigió como compensación por los años en que la ayudó como mánager.

Mhoni Vidente tiene claro que las reuniones que han tenido ahora son solamente como amigos.

“Agua pasada no hace molino, eso ya pasó, nada más se saludaron y platicaron de los hijos de ella que ahora están en Miami”, dijo Mhoni.

¿Cómo será el nuevo novio de Shakira en 2025?

Sin embargo, sí vio que Shakira está en proceso de comenzar un romance e incluso predijo con quién finalmente va a concretar su vida marital.

“Siento a Shakira enamorado pero ella no quiero darlo a conocer, no quiere sacarlo a relucir”.

Aunque este año se ha vinculado a Shakira con el actor Lucien Laviscount, sobre todo a partir de que él participó en el video de la colombiana “Puntería”, la vidente tiene claro que su destino está en otro lado.

“Ella se va a quedar con un deportista, ni siquiera con un político; su amor será un deportista”.

Shakira Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
