Mhoni Vidente predice cómo será el próximo esposo de Shakira

Mhoni Vidente le echó las cartas del tarot a Shakira, aprovechando que la cantautora colombiana está en México para completar la gira conciertos en el Estadio GNP.

Lo primero que vio la astróloga es que la supuesta reconciliación con Antonio de la Rúa es falsa. Shakira y Antonio tuvieron un feroz noviazgo durante 11 años, cuando el hijo del ex presidente argentino acompañó a la colombiana en su proceso de internacionalizar su carrera.

Aunque la ruptura fue cordial y amistosa, un año después él demando a la cantante por 100 millones de dólares, cantidad que exigió como compensación por los años en que la ayudó como mánager.

Mhoni Vidente tiene claro que las reuniones que han tenido ahora son solamente como amigos.

“Agua pasada no hace molino, eso ya pasó, nada más se saludaron y platicaron de los hijos de ella que ahora están en Miami”, dijo Mhoni.

¿Cómo será el nuevo novio de Shakira en 2025?

Sin embargo, sí vio que Shakira está en proceso de comenzar un romance e incluso predijo con quién finalmente va a concretar su vida marital.

“Siento a Shakira enamorado pero ella no quiero darlo a conocer, no quiere sacarlo a relucir”.

Aunque este año se ha vinculado a Shakira con el actor Lucien Laviscount, sobre todo a partir de que él participó en el video de la colombiana “Puntería”, la vidente tiene claro que su destino está en otro lado.