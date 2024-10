Alejandra Guzmán volvió más fuerte que nunca y mostró cómo le quedó la pierna tras su accidente

Una vez más, Alejandra Guzmán sale a hablar de su aparatosa caída en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lugar donde, según fans, la prensa y otros presentes, excepto la propia cantante, afirmaron que se trató de un accidente provocado por el alcohol que la cantante llevaba encima.

Lo cierto es que, a casi una semana de su caída, la cantante Alejandra Guzmán no ha dejado de subir testimonios, fotos, videos y demás pruebas, en un claro intento de desmentir los fuertes rumores que vinculan su caída con el alcohol.

Alejandra Guzmán elogió a un Christian Nodal fake y las redes no la perdonaron. INSTAGRAM/laguzmanmx

En esa línea, la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ mostró una foto y publicó una declaración en la que acusa a terceros de haberle causado hematomas en una de sus piernas, culpando de su caída a quienes estaban con ella y evitando confirmar las versiones sobre su estado de embriaguez.

Alejandra Guzmán mostró cómo tiene su pierna

La cantante compartió la foto en Instagram, tanto en su feed como en sus historias. En la red social, Guzmán escribió: ‘Prueba del golpe que recibí por parte de mis detractores, diferente de lo que no hablan los medios’.

En su prisa por aclarar la situación, la cantante parece haber echado más leña al fuego, ya que su publicación dividió a sus seguidores: algunos la defendieron, mientras que la mayoría la atacó.

Moretón de Alejandra Guzmán Instagram Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán dividió a sus fans tras su intento de defensa

La publicación, en la que la cantante tal vez esperaba recibir el apoyo incondicional de sus fans, resultó ser un arma de doble filo, pues los mensajes negativos superaron a los positivos. ¿Alejandra Guzmán tiene más detractores que seguidores en su cuenta, o es que sus fans siempre hablan sin filtro?

Alejandra Guzmán reveló la causa detrás de su escandalosa caída Instagram, TVyNovelas

Frases como estas inundaron la publicación de la canante: ‘No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado’, ‘¿Y ese golpe te emborrachó?’, ‘Explicación no pedida, culpa aceptada’, o ‘Mija, como fan te digo: busca ayuda, no le eches la culpa a nadie’.

Días atrás, Alejandra Guzmán ya había publicado un video intentando defenderse de los comentarios de la prensa. Sin embargo, parece que sus intentos de aclarar la situación no están saliendo bien, y sus seguidores se lo están haciendo notar.