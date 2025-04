Mhoni Vidente alerta a Maribel Guardia e Imelda Garza por brujería: ‘Viene lo peor’

Mhoni Vidente lanzó una alerta de brujería a Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón en medio de su pleito por la supuesta falsificación del testamento de Julián Figueroa, hijo fallecido de la actriz de “Aventurera”.

La pitonisa le sacó la carta del Juicio y la del Diablo a las famosas y afirmó que no están a salvo, así que les envió un consejo.

“Aquí lo que tienen que hacer es ya dejarse de pleitos entre ellas, arreglar la situación. Maribel debe quitar las demandas para que pueda estar tranquila (...) aquí hay brujería de por medio, magia negra, de santería, de todos contra todos”. Mhoni Vidente

Además, la astróloga cubana advirtió que se avecina una tragedia para los Figueroa, aunque no detalló sobre qué podría ocurrir.

¿Por qué se dice que Marco Chacón y Maribel Guardia falsificaron el testamento de Julián Figueroa?

Antonio Lozano, uno de los abogados de Imelda Garza Tuñón, declaró en el programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante que el testamento de Julián Figueroa supuestamente presenta inconsistencias, especialmente en lo que respecta a la firma del hijo de Joan Sebastian.

El letrado presentó supuestas pruebas durante el programa y señaló que la forma en que se reveló el testamento fue irregular. Marco inicialmente habría afirmado que Julián quedó intestado, pero luego apareció una copia cotejada en Zihuatanejo, lo que generó dudas en Imelda Garza.

Sin embargo, Marco Chacón negó estas acusaciones y dijo en una llamada telefónica al periodista Lozano Gracia que jamás ha “falsificado un documento de ninguna naturaleza”.

También recalcó que el beneficiario absoluto de la herencia de Julián es su hijo y nadie más, por lo que es extraño que Imelda Garza y sus abogados intenten cambiar eso.

“En esa lógica hay que entender que se lo estarán peleando al niño. Entonces, de manera clara, te respondo: yo no he hecho ningún documento de ninguna naturaleza, ni menos he firmado en nombre de nadie, ni ese, ni ningún otro documento”.

El esposo de Maribel Guardia también abordó el supuesto romance que se rumora tuvo con la viuda Julián Figueroa, y negó rotundamente que eso hubiese ocurrido y lo tachó de “ridículo”.

