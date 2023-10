Memo del Bosque reacciona al método con el que Valentino Lanús se curó del cáncer

Memo del Bosque sí se sometió a quimioterapias y radioterapias cuando fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin

Memo del Bosque reaccionó al método con el que Valentino Lanús se curó del cáncer que padecía cuando vivía en la selva. El productor de televisión, reveló su opinión luego de que el actor, de 48 años de edad, dijo estar en contra de las quimioterapias y haberse sometido a “un proceso de sanación a través del yoga y del ayuno”.

Recordemos que Memo es sobreviviente de linfoma de Hodgkin, cáncer de una parte del sistema inmunológico llamada sistema linfático, el cual le fue detectado junto con más de 20 tumores en 2017.

“En el momento tuve que tomar la decisión porque estaba todo muy avanzado, de que si me iba por una parte alternativa seis meses y me la jugaba o le entraba y estaba tan avanzado que dije le voy a entrar, y eso me ayudó a salir adelante; me afectó en muchos otras cosas, por supuesto, pero me sirvió para vivir”, reveló el productor de televisión en un encuentro con la prensa.

Incluso, “hoy en día siempre hemos llevado una parte de mucho cuidado. Llevo 25 días bañándome con agua fría y casi con hielo, respirando y haciendo otro tipo de alimentación y cuidándonos para que no vuelva lo que ahí estuvo”, explicó Memo del Bosque.

Memo del Bosque acude a chequeos cada seis meses

Memo del Bosque también platicó que continúa colocándose dos veces al año, pues “cuando te dio una enfermedad como estas te tienes que estar checando cada seis meses y cada que vas a un chequeo llegas con miedo y con nervio porque no sabes”.

Aunque para su esposa, Vica Andrade, “la fe es lo más importante, la fe es lo que no tiene aquí, Dios ha sido muy bueno con nosotros en realidad y todas las técnicas, todas las meditaciones y todo lo demás sí es muy importante, pero nada como Dios”, compartió la exconductora de televisión.