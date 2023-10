Valentino Lanús rompe el silencio tras su vuelta a la TV: “Nunca le tuve miedo a la muerte”

Valentino Lanús revela los detalles de la enfermedad contra la que tuvo que luchar durante su ausencia en la televisión

Valentino Lanús rompió el silencio tras su vuelta a la televisión. El actor ya es un galán maduro y a sus 48 años aseguró que se encuentra en el mejor momento de su vida; sin embargo, tuvo que enfrentar una dura batalla con una enfermedad, de la cual habló en la versión impresa de TVyNovelas de esta semana.

“La verdad es que este regreso no lo tenía en la mira, pero fue culpa de Susana González, porque tres días antes de que me hicieran esta propuesta yo soñé con ella de una forma muy reveladora, como de esto”, comenzó a platicar el actor.

Y aunque, “no sabía nada de la telenovela, cuando me dijeron que Susana era la protagonista me sorprendí y acepté de inmediato. Yo estaba viviendo en Austin, Texas, con mi esposa y mi hija, dedicado, aprendiendo a ser papá, bueno, ya aprendí, creo, porque mi niña tiene siete años, me encontraba disfrutando este tiempo de reinvención, de magia”, agregó entusiasmado.

Durante el tiempo que estuvo alejado de los foros de televisión, Valentino escribió 85 libros y “me hice máster chief médico, especialista en medicina tradicional china, soy también máster en muchas prácticas de yoga y cree, fundé un movimiento importantísimo en el que estamos desarrollando todas las técnicas que aprendí en este tiempo, ayudando a las personas a generar una experiencia de vida en minutos… Lo que pasa es que estamos haciendo milagros, hermano. Pasan cosas grandes, enormes, en la experiencia de las personas.

Valentino Lanús enfrenta una dura batalla con el cáncer

“Nunca lo he dicho, pero yo sufrí un cáncer entre el intestino delgado y grueso, eso lo descubrí ya viviendo en la selva, y la consecuencia fue por los hábitos alimenticios, la forma de vida tan terrible que llevamos, lo identifiqué de inmediato porque cuando estás en la selva, estás contigo mismo y sabes lo que está pasando con tu organismo”, reveló Valentino Lanús.

El actor combatió la enfermedad con “un proceso de sanación a través del yoga y del ayuno y así sobreviví al cáncer. Aprendí a ayunar, no quise hacerme quimioterapias, eso mata, fíjate que mataron a mi mamá. Es algo que tuve que respetar, pero sabía que no era el mecanismo adecuado y traté de defenderlo hasta donde pude, pero bueno... Lo digo por experiencia propia, en tu propia naturaleza tú tienes la capacidad de curarte, pero tienes que hacer un trabajo enorme para sanar”, explicó.

“Fueron cerca de cuatro años, es que si quieres sanarte, tienes que ir por ti, me hice estudios y ahora estoy perfecto, nunca había estado tan sano como ahora. Ni cuando tenía 17 años. He cambiado los hábitos, la nutrición y entendí cómo está constituida, verdaderamente, la salud de una persona sin dejarte guiar por tendencias que no están fundamentadas en la verdad”, aseguró el intérprete.

Valentino Lanús, sin miedo a la muerte

“Yo no le tuve miedo a la muerte, nunca. Soy un hombre valiente y cuando vienes a la vida ya pasaste lo peor. Lo único que tenemos es certeza y cuando te dedicas a hacer prácticas evolutivas y a conectar con la naturaleza, a estar de verdad con el sol, con la vida, recuperas tu capacidad de sanarte tú mismo….

Yo sabía que me iba a curar, lo sabía, pero también sabía que me venía un trabajo muy rudo. Y fue duro, hice ayunos absolutos, estamos hablando de 58 días, tomando pura agua. Claro que se puede vivir así, ese es uno de los milagros más increíbles que he descubierto; obviamente pierdes peso, pero pierdes lo que tienes que perder”, finalizó el actor.