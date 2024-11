Memo Aponte reveló que pensó en quitarse la vida tras las fuertes acusaciones de Shadia Haddad

Memo Aponte se volvió el protagonista de una llamativa polémica recientemente. Esto luego de que Shadia Haddad, su exnovia, se atreviera a hablar sobre las cosas que pasaron durante su relación, sacando a la luz algunos aspectos que hasta hoy habían mantenido ocultos, entre los que destacan infidelidades y actos de manipulación, un tema que parece haber permeado en la estabilidad del youtuber, quien se sinceró sobre cómo está atravesando esta complicada situación.

Memo Aponte confesó que ha pensado terminar con su vida desde las declaraciones de Shadia Haddad

A través de un video publicado en sus cuentas de redes sociales, Memo Aponte habló brevemente de todo lo que está pasando en su vida tras haber sido señalado públicamente por una de sus exparejas, quien lo aucusó de manipularla y engañarla a su conveniencia. Y es que además de lo impactante que resultó para el influencer enterarse de estos comentarios, reveló que también tuvo que enfrentarse a la realidad de que hay mucha gente que no lo respalda, lo que lo hizo plantearse un escenario en el que deja este plano y así los ataques se detienen.

“La verdad es que he pasado por días muy complicados, muy oscuros. Hace unos días quise renunciar a mi propia vida. Lo digo como si fuera algo fácil, pero no lo es. Varias veces he estado muy cerca de estas situaciones. Vivir una vida en la que eres odiado por todo el mundo, en la que todo el mundo te juzga sin conocerte y dicen cosas horribles de ti, es espantoso”, compartió el actor de doblaje.

¿De qué acusaron a Memo Aponte?

Shadia Haddad, la expareja del actor, detalló que hace poco terminó su relación con Aponte debido a que le había sido infiel nuevamente. De acuerdo con los relatos que la joven compartió, todo se habría detonado luego de que Memo canceló una celebración que habían planeado juntos, con el fin de poder hacerla sin ella y así tener oportunidad de estar cerca de otras mujeres.

No obstante, esta controversia del artista hizo que resurgieran escándalos del pasado, en donde fue señalado por acoso sexual y salieron a la luz diversos testimonios en los que se aseveró, Memo Aponte se aprovechaba de su posición en la industria para establecer contacto con menores de edad y solicitarles fotografías íntimas.