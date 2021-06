Quién es Melissa Barrera y por qué su rostro llegó a Times Square esta semana

A la lista que incluye a Salma Hayek, Eiza González y Bianca Marroquín ya se le puede agregar Melissa Barrera como una de las mexicanas que llegaron para arrasar en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, a Melissa Barrera le bastaron 10 años para hacerla en grande, con el estreno de 'In the Heights' ('En el barrio'), la nueva adaptación cinematográfica del musical de Broadway sobre los residentes de un barrio latino en Nueva York.

Fue hace 10 años, en 2011, cuando conocimos a Melissa en el reality 'La Academia', tras el cual protagonizó las telenovelas 'Siempre tuya Acapulco' y 'Tanto amor' de TV Azteca.

Pero Melissa iba por más, así que después de participar en 'Club de cuervos' (la recordarás como la despiadada 'Isabel Cantú'), llegó a Los Angeles, California, donde interpretó a 'Lyn' en la serie 'Vida de Starz.

Después de abrirse paso, consiguió el personaje de 'Vanessa' en 'In the Heights' ('En el barrio'), una chica que trabaja en un salón de belleza con el sueño de salir del barrio y ser una diseñadora de modas.

Su rostro ya es parte de la publicidad de la película, y así llegó a Times Square, donde celebró con su novio Xavier Zazueta y algunos amigos.

No se trata de cualquier película. Lin-Manuel Miranda, creador del éxito de Broadway "Hamilton", está detrás de la producción del filme que empodera a toda la comunidad latina en Estados Unidos.

Melissa comparte créditos con Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grade, Oda Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Díaz IV, Dascha Polanco, entre otros, bajo la dirección de Jon M. Chu.

En una conferencia virtual previo al estreno de la película, Melissa Barrera confesó: “He estado esperando una oportunidad como esta desde siempre".

"Siento que he trabajado muy duro en mi carrera, pero siempre hay algo, como, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? Yo era esa chica. Salí de México. Sabía que no iba a poder convertirme en artista en mi ciudad natal”, dijo... Y lo está consiguiendo.

