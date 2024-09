Mayela Laguna insiste en que su hijo se parece a Luis Enrique Guzmán: así lucirá Apolo en 10 años, según la IA

Mayela Laguna reveló los resultados de la prueba de ADN que le hizo a su hijo Apolo para conocer de una vez por todas si es o no hijo de Luis Enrique Guzman, su expareja e hijo de Silvia Pinal: fue negativa, lo que quiere decir que el pequeño de 5 años no pertenece a la familia.

Si bien este caso ha dado un giro inesperado, Luis Enrique ha dejado claro que estará para apoyar a Apolo, aunque sea en el papel de “padrino”.

¿Qué dijo Mayela Laguna al enterarse de que su hijo Apolo no es de Luis Enrique Guzmán?

Aun así, la exnuera de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, insistió en que “siempre estuvo segura” de que su pequeño era hijo de él.

“Que piensen lo que quieran, ya no me importa, me da lo mismo, yo no le debo a nadie, nada más a mi hijo y mi hija”, declaró Mayela al canal “Kadri Paparazzi”.

Aclaró que ella no intentó pelear por “el parentesco” de Apolo con Enrique, sino que intentó “limpiar su nombre”.

Ante esta insistencia, los usuarios en redes sociales han comparado las apariencias del pequeño de 5 años con el hijo de Silvia Pinal, y en un intento por dar una perspectiva distinta, en TVyNovelas, consultamos a la Inteligencia Artificial (IA) para saber cómo podría ser Apolo en 10 años. Este fue el resultado.

Así luciría Apolo a los 15 años, según la Inteligencia Artificial

Con la herramienta Dall-E Image Generator, colocamos una de las fotos de Apolo que publicó su mamá en redes sociales. La imagen es únicamente de su rostro.

Así luciría Apolo a los 15 años, según la Inteligencia Artificial. (Instagram @mayela_laguna / Dall-E)

El resultado arrojó detalles impresionantes, pues el pequeño luciría casi igual, con características propias como el mentón, la sonrisa y la nariz. Sin embargo, la IA predice que el cabello del niño será más largo y podría tornarse en un color castaño claro, así como sus ojos.

Cabe mencionar que al ser una IA, es probable que algunos detalles pasen desapercibidos o no coincidan; sin embargo, es impresionante ver cómo podría ser Apolo en algunos años, y quizá pueda convivir felizmente con Luis Enrique Guzmán.