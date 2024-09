Mayela Laguna pide ayuda tras el escándalo de su hijo Apolo y su ex, Luis Enrique Guzmán: ¡esto dijo!

Mayela Laguna teme caer en depresión y a las adicciones tras el escándalo sobre su hijo Apolo, quien ahora se confirma no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, y por ende, no pertenece a la dinastía Guzmán-Pinal.

La exnuera de Silvia Pinal habría reconocido su vulnerabilidad emocional en una entrevista con “El Lobo de Kadri Paparazzi”.

¿Qué dijo Mayela Laguna sobre su estado de salud mental?

Mayela Laguna, quien tiene antecedentes de consumo de sustancias, dijo que necesita ayuda emocional. “Y no digo que yo vaya a caer otra vez en adicciones, pero a veces la gente no mide sus palabras, no miden lo que hacen, no miden lo que dicen, cómo pueden dañar a alguien. Y estoy sola, no quiero caer en nada”.

Se quejó sobre cómo los usuarios en redes sociales la critican por insistir en que el niño era de su exmarido y nieto de la primera actriz.

“Es una línea delgada y a veces las consecuencias te pueden hacer caer, no tanto en lo que estaba antes, sino en otra cosa. No quiero caer en depresión porque eso me llevó a lo demás”, subrayó.

Por otro lado, y aunque el pequeño no es su hijo biológico, Luis Enrique Guzmán ha mostrado su apoyo para convivir con él después del juicio, como una especie de “padrino”, según dijo él mismo.

¿Quién es Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán?

Mayela Laguna es la expareja de Luis Enrique Guzmán y exnuera de Silvia Pinal, hasta el 2023, cuando se separaron. Con 39 años, la mujer emprendedora se dedica a la fotografía y el video, aunque recientemente abrió su negocio de comida.

Mayela Laguna fue pareja de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal Instagram

La expareja inició su relación entre 2014 y 2015. Después de varias citas, ambos decidieron dar el siguiente paso y formar una familia; contrajeron matrimonio y luego le dieron la bienvenida a Apolo.

Ahora que se sabe que el niño no es hijo de Guzmán, la empresaria decidió irse de la CDMX por el bien de su primogénito.