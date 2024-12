La fuerte reacción de Mayela Laguna tras ser acusadas de robar las joyas de Silvia Pinal

Mayela Laguna reaccionó a las acusaciones del presunto robo de las joyas de Silvia Pinal, un tema delicado que ha sido tema de debate tras la muerte de la Diva del Cine de Oro Mexicano . ¿Qué fue lo que pasó? Te explicamos.

Todo comenzó cuando supuestamente varios miembros de la Dinastía Pinal se reunieron para la lectura del testamento. Esto reavivó las polémicas alrededor de las propiedades y la herencia de Doña Silvia, incluyendo algunas de sus joyas perdidas.

Erick Ceron, exmaquillista de la diva, fue uno de los señalados tras una foto que se viralizó en donde posó con el lujoso collar; sin embargo, él se defendió diciendo que dicha imagen tenía muchos años. Y ahora, la expareja de Luis Enrique Guzmán, reapareció para desmentir que ella tenga alguna pertenencia.

¿Qué dijo Mayela Laguna sobre el presunto robo de las joyas de Silvia Pinal?

Mayela Laguna, quien recientemente confirmó que Apolo, su hijo, no era de Luis Enrique Guzmán tras la prueba de ADN que se realizaron, contó a Michelle Rubalcava que “ella no hizo nada” e insistió en que no dará entrevistas: “Me vale”.

Sobre qué pasó con las joyas de Silvia Pinal todavía no se sabe nada, y con respecto al testamento de la actriz mexicana, S ylvia Pasquel afirmó que todavía no han leído el documento y que su familia no está peleada, como se rumora.

¿Quién es Mayela Laguna?

Mayela Laguna es exnuera de Silvia Pinal debido la su relación con Luis Enrique. Actualmente, la mujer de 39 años se dedica a la edición de fotografía y video, así como a la cocina y venta de alimentos.

Ella y el hijo de Doña Silvia Pinal se conocieron en 2014, y rápidamente comenzaron a tener citas. Tras varios años de relación, la pareja contrajo matrimonio y tuvieron un hijo, quien hoy se sabe no es de Luis Enrique. Después de 8 años, decidieron divorciarse.