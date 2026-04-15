Maxine Woodside por primera vez POSA DESNUDA a sus 77 años: “no es el cuerpo como el que tienen las chavas”

“Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘voy’”.

La polémica conductora de radio, Maxine Woodside, sorprendió a sus seguidores al posar desnuda por primera vez a sus 77 años. Indicó que aceptar la invitación del fotógrafo Uriel Santana representó todo un reto personal, sin embargo pensó que hacía falta quien representara a los adultos mayores.

“Cuando me habló, nunca me había mostrado sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas que tienen una cinturita. Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘voy’”, expresó Woodside durante la presentación.

La titular de ‘Todo para la mujer’ expresó que la confianza en Santana fue clave para aceptar, pues dijo que tienen una relación de muchos años, basada en respeto y admiración.

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“Ahora que nos volvimos a encontrar, tuvimos el mismo cariño, respeto y admiración. Esa es la única ventaja de ser abuela, que a todos los conoces desde que eran chiquitos”, añadió.

En una charla con los medios de comunicación, Maxine reiteró que la invitación del fotógrafo fue directa: “la verdad es que me habló Uriel, y es uno de los mejores fotógrafos, así que acepté hacer la foto”, dijo.

Para figuras consolidadas como Maxine, Erika Buenfil o Shanik Berman, la decisión de formar parte de este proyecto marcó un momento único en sus trayectorias, siendo la primera vez de admitir este tipo de propuesta artística al desnudo.

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‘Las formas del alma’, la exposición

En tanto, Uriel Santana presentó su exposición fotográfica titulada ‘Las formas del alma’, proyecto que describe como una apuesta por la honestidad y la naturalidad del cuerpo, lejos de filtros y estereotipos.

Entre otros participantes también destacan Aylín Mujica, José Ron, Alan Estrada, Bárbara Mori, Shanik Berman, Sebastián Rulli, Aylín Mujica, Anette Michel, Daniela Romo, Bárbara Mori, entre otros.