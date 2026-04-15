Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Maxine Woodside por primera vez POSA DESNUDA a sus 77 años: “no es el cuerpo como el que tienen las chavas”

La comunicadora asegura que hacía falta quien represente a los adultos mayores.

Abril 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maxine-Woodside.jpg

Maxine Woodside posa desnuda por primera vez.

Instagram

“Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘voy’”.

La polémica conductora de radio, Maxine Woodside, sorprendió a sus seguidores al posar desnuda por primera vez a sus 77 años. Indicó que aceptar la invitación del fotógrafo Uriel Santana representó todo un reto personal, sin embargo pensó que hacía falta quien representara a los adultos mayores.

“Cuando me habló, nunca me había mostrado sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas que tienen una cinturita. Les hacía falta una abuelita y yo les dije: ‘voy’”, expresó Woodside durante la presentación.

La titular de ‘Todo para la mujer’ expresó que la confianza en Santana fue clave para aceptar, pues dijo que tienen una relación de muchos años, basada en respeto y admiración.

TE RECOMENDAMOS: Laura Flores posó en revista para caballeros y nos confiesa por qué se arrepiente

“Ahora que nos volvimos a encontrar, tuvimos el mismo cariño, respeto y admiración. Esa es la única ventaja de ser abuela, que a todos los conoces desde que eran chiquitos”, añadió.

En una charla con los medios de comunicación, Maxine reiteró que la invitación del fotógrafo fue directa: “la verdad es que me habló Uriel, y es uno de los mejores fotógrafos, así que acepté hacer la foto”, dijo.

Para figuras consolidadas como Maxine, Erika Buenfil o Shanik Berman, la decisión de formar parte de este proyecto marcó un momento único en sus trayectorias, siendo la primera vez de admitir este tipo de propuesta artística al desnudo.

NO TE VAYAS SIN LEER: Así posó desnuda Silvia Pinal para una revista española

‘Las formas del alma’, la exposición

En tanto, Uriel Santana presentó su exposición fotográfica titulada ‘Las formas del alma’, proyecto que describe como una apuesta por la honestidad y la naturalidad del cuerpo, lejos de filtros y estereotipos.

Entre otros participantes también destacan Aylín Mujica, José Ron, Alan Estrada, Bárbara Mori, Shanik Berman, Sebastián Rulli, Aylín Mujica, Anette Michel, Daniela Romo, Bárbara Mori, entre otros.

Maxine Woodside desnuda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
podcast-traumas.jpg
Famosos
Fer Lozano y Stephany Leal celebran nominación a los Spotify Podcast Awards por “Mis Traumas, Mis Chistes”
Abril 15, 2026
 · 
TVyNovelas
Lucha-Moreno.jpg
Famosos
‘Mimí’ de ‘Flans’ de luto por el deceso de su madre, la actriz y cantante Lucha Moreno
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexa-Hoffman.jpg
Famosos
Alexa Parra confiesa que cometió UN ERROR EN LA DENUNCIA contra su padre: “he traído cargando muchísimo la culpa”
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia enciende la polémica al promocionar “SUEROS VITAMINADOS” asociados a la muerte de 8 personas
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Quinceanera-Mafer.jpg
Viral
Mientras averiguan a la mamá de Mafer, la quinceañera viral por fiesta millonaria, el papá estaría DESAHUCIADO
Que le queda poco tiempo de vida al empresario, eso se dice en las redes sociales.
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Doctora-Sandra-Lee.jpg
Hollywood
La famosa dermatóloga Sandra Lee sufre DERRAME CEREBRAL en plena grabación: una parte de su “cerebro murió”
La especialista de ‘Home & Health’ dijo que confundió los síntomas con un malestar pasajero.
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hombre-corta-manos.jpg
Viral
Hombre le CORTA LAS MANOS a su pareja tras una feroz discusión en Chiapas… y su familia lo ayuda a huir
Varios testigos indicaron que el criminal estaba bajo los efectos del alcohol y sustancias.
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
seleccionmexicana--.jpg
Series y Cine
Ver a la Selección Mexicana ya no será gratis
Concacaf firma con Netflix transmisión exclusiva en México. El impacto es profundo en un país donde el futbol no es un lujo
Abril 14, 2026
 · 
TVyNovelas