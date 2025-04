Aislinn Derbez reveló cómo fue el doloroso momento en el que Mauricio Ochmann le pidió el divorcio

Aislinn Derbez abrió su corazón y habló como pocas veces lo ha hecho sobre su divorcio con Mauricio Ochmann, con quien se casó en 2016 en Tepoztlán, Morelos, y con quien comparte a su única hija, Kailani.

La pareja anunció su separación en marzo de 2020 a través de un comunicado conjunto en redes sociales, lo que dejó en shock a sus seguidores, pues creían que tenían una relación perfecta.

En una entrevista con Yordi Rosado, Aislinn Derbez reveló algunos detalles de esa difícil etapa de su vida, y cómo fue que logró convertir esa experiencia en una de las mejores lecciones de su vida.

“Curiosamente, si en algo nunca hemos tenido un rollo, es en nuestra paternidad y maternidad. Tal vez al relacionarnos sí, porque tanto él como yo nos abandonamos mucho a nosotros mismos por querer quedar bien el uno con el otro. Yo me desvivía mucho y me abandonaba mucho a mí misma y me traicionaba a veces a mí misma por querer complacer, pero siento que simplemente nuestras dinámicas empezaron a cambiar, él necesitaba otro tipo de dinámica, yo también otro tipo de dinámicas y fuimos creciendo para lados distintos”, explicó la protagonista de ‘Me Vuelves Loca’.

La primogénita de Eugenio Derbez confesó que fue Mauricio Ochmann quien tomó la decisión de terminar su matrimonio.

“A mí me agarró un poco más de sorpresa, creo que él tenía más claro que ya no quería estar. Él fue el que tomó esa decisión y yo siempre lo respeté, casi que yo no lo cuestioné. Yo no voy a ser esa persona que está suplicando, pidiendo, simplemente yo no voy a estar con alguien que no quiera estar conmigo”, narró.

Aislinn Derbez reveló que su divorcio la transformó

Aislinn Derbez contó que fue hasta el final de su matrimonio que se dio cuenta de que había hecho a un lado todo en su vida para enfocarse en su matrimonio, incluyendo su carrera, sus amigos y hasta su familia. Por ello, cuando se divorció, tuvo un profundo sentimiento de vacío y fracaso.

“Fue una etapa bien ruda de mi vida, porque estaba medio ciega en quién era yo. Me había hecho toda una historia de que yo quería la familia feliz y esta era mi familia feliz y puse todos los huevos en la canasta de la familia, me descuidé a mí, descuidé a mi familia, descuidé a mis amistades, descuidé todo con tal de poner esto en un pedestal, entonces, como que yo la regué también en eso, en el sentido de que, cuando eso se me derrumba, sin entender por qué se estaba derrumbando, que ya después lo entendí un poco más, después dije ‘no manches, estaba como en una jaulita de cristal’, entonces como que sí me doy cuenta de que había descuidado todo lo demás, y que cuando descuidas eso en tu vida ¿qué te queda?, entonces sentí como que me había quedado sin nada”, reveló la actriz.

A pesar del dolor, esa experiencia la transformó y logró conectarla con ella misma para conocerse mejor y saber qué es lo que quiere realmente de la vida.

“Para mí, toda esa situación en general fue como de las más poderosas que me han pasado en mi vida en el sentido de que, gracias a que eso se me derrumbó, que es lo que más miedo me daba en mi vida que se derrumbara, sobre todo porque vi a mis papás derrumbar sus vidas, yo vi a mis papás que se llevaban mal, yo nunca tuve un modelo de una buena relación, no tuve un modelo de nada, ni de papás estables, ni de relaciones estables, ni de una figura materna amorosa, como que todo eso era desconocido para mí, entonces yo tenía que estar sacándomelo de la manga y cuando me pasa es como de ‘no manches, fracasé’ y de repente me empiezo a descubrir”.

Aislinn Derbez reveló que su terapeuta la ayudó muchísimo, no solo a enfrentar el final de su matrimonio, sino también en descubrirse a sí misma y darse cuenta de todas las fallas que tenía como pareja junto a Mauricio.

“Para mí, todo ese año donde se me derrumba esto, como que yo no entendía nada, estaba en un limbo, entonces cuando me preguntas ahorita qué sentí cuando mandé el comunicado (de la separación) yo estaba zombie, ni siquiera me acuerdo qué sentí, estaba en un momento en el que estaba zombie intentando sobrevivir, intentando entender por qué me estaba pasando, por qué me estaba tocando vivir esto a mí si según yo tenía la pareja perfecta, la familia perfecta, todo perfecto y de repente todo se derrumba. Y además, sobre todo porque yo veía a mis amigas que les había pasado eso, o lo veía en las películas y decía ‘qué tontos ¿cómo no se dan cuenta?’ y de repente veo que me pasa”.

“A cualquiera le puede pasar y todos tenemos puntos ciegos y nadie nos salvamos. Y al contrario, lo peor que te puede pasar y lo que piensas que es lo peor que te puede llegar a pasar, se puede convertir también en un regalo impresionante. Para mí fue el mejor regalo”, agregó.

La reacción de Eugenio Derbez al divorcio de Aislinn

Entre risas, Aislinn contó que su papá la apoyó de forma incondicional tras su divorcio, sin embargo, también fue un momento de alegría para él, pues durante su matrimonio hubo muchos pleitos entre padre e hija y ella se alejó de todos.

“Estuvo ahí para mí sin juicio, nunca me juzgó, nunca me dijo nada a mí, al contrario, me dijo ‘Ay, qué bueno, porque así vas a estar más conmigo, porque estabas muy alejada, no nos veías, no querías hacer nada con nosotros’. Me peleaba mucho con mi papá, hice equipo con Mau cañón”, explicó.

“Lo que sentí fue un apoyo incondicional, el estar mucho ahí para mí a su manera, fue una etapa bien bonita para nosotros de reconexión, de perdonarnos cosas”.