Mauricio Castillo dice que le dan GANAS DE VOMITAR cuando le preguntan por Adal... ¡y que nunca fueron amigos!

“Es un despropósito querer pensar que eso se va a volver a intentar hacer. Eso no va a suceder, y se los digo de una vez así a todos, no va a suceder nunca”.

Pasa el tiempo y el perdón no llega de Mauricio Castillo para Adal Ramones. Y es que según cuenta el conductor de televisión, lo único que le quedó claro es que nunca fueron amigos. De hecho se sigue refiriendo al presentador de ‘La Granja VIP’ como “ese señor”.

Y es todo parecía un proyecto malogrado, sin embargo lo que ocurrió fue una gran fractura entre el que fuera el elenco del desaparecido y exitoso ‘Otro Rollo’. Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Eduardo España y Mauricio no quieren saber nada de Adal.

En agosto de 2025, los conductores presumían ilusionados su reencuentro y anunciaban las fechas de su gira, pero todo se derrumbó y surgieron señalamientos importantes. Parecía que Ramones había ocultado cosas en la negociación y vinieron las cancelaciones.

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El proyecto en el que se embarcarían por al menos seis meses los dejaba sin trabajo y habiendo rechazado propuestas.

“Yo perdí proyectos. Yo tenía… aparté esos seis meses, dije ‘yo no hago otra cosa más que esto. Y Gaby y Roxana perdieron cosas porque también dijeron ‘me quedo en esto’. Cuando se cayó dije ‘¿y ahora qué demonios?”, les confesó Castillo a los reporteros que se dieron cita en el lanzamiento de su marca de ropa.

Mauricio, quien también se dedica a la pintura, echó a andar su emprendimiento al verse abandonado por la gira de ‘Enrollados’.

Al ser cuestionado sobre si habrá alguna posibilidad de reconciliación, sorprendió su respuesta:

“Necesito un baño cerca porque nada más me preguntan y me dan ganas de vomitar. Es un despropósito querer pensar que eso se va a volver a intentar hacer. Eso no va a suceder, y se los digo de una vez así a todos, no va a suceder nunca, nunca, se los podría yo asegurar. Pero no sólo se queden con lo que digo yo, pregunten a todos los demás”, enunció certero.

Al querer indagar en las repercusiones, Mauricio respondió: “Todos firmamos un contrato, los contratos vencieron, prescribieron los contratos y ya no hay nada más que hacer”.

Aunque reconoce que lo más doloroso son las ganas de sus seguidores por volverlos a ver juntos en el escenario. “El que perdió fue el público, sin duda. Yo lo siento mucho por todo el público que ademas fue vilmente engañado”, insistió.

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Y sobre la amistad que existía entre él y Mauricio tampoco titubeo.

“No había, según yo ya no había. Yo después de todo lo que pasó concluyo desde el fondo de mi corazón que no hubo tal”, indicó.

Mauricio terminó su entrevista sin miramientos hacia Adal Ramones: “Lo que haga o no haga ese señor me tiene sin cuidado, por mi puede decir misa”, concluyó.