Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mauricio Castillo dice que le dan GANAS DE VOMITAR cuando le preguntan por Adal... ¡y que nunca fueron amigos!

La amistad nunca existió dice ahora un Mauricio Castillo enojado por la traición de Adal.

Octubre 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Castillo.jpg

Mauricio Castillo deja claro que nunca hubo amistad con Adal Ramones ni habrá reconciliación ni arreglos laborales.

YouTube/Instagram

“Es un despropósito querer pensar que eso se va a volver a intentar hacer. Eso no va a suceder, y se los digo de una vez así a todos, no va a suceder nunca”.

Pasa el tiempo y el perdón no llega de Mauricio Castillo para Adal Ramones. Y es que según cuenta el conductor de televisión, lo único que le quedó claro es que nunca fueron amigos. De hecho se sigue refiriendo al presentador de ‘La Granja VIP’ como “ese señor”.

Y es todo parecía un proyecto malogrado, sin embargo lo que ocurrió fue una gran fractura entre el que fuera el elenco del desaparecido y exitoso ‘Otro Rollo’. Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Eduardo España y Mauricio no quieren saber nada de Adal.

En agosto de 2025, los conductores presumían ilusionados su reencuentro y anunciaban las fechas de su gira, pero todo se derrumbó y surgieron señalamientos importantes. Parecía que Ramones había ocultado cosas en la negociación y vinieron las cancelaciones.

TE RECOMENDAMOS: Mauricio Castillo no quiere ver a Adal Ramones ni en pintura; y lo llama “ese señor”

El proyecto en el que se embarcarían por al menos seis meses los dejaba sin trabajo y habiendo rechazado propuestas.

“Yo perdí proyectos. Yo tenía… aparté esos seis meses, dije ‘yo no hago otra cosa más que esto. Y Gaby y Roxana perdieron cosas porque también dijeron ‘me quedo en esto’. Cuando se cayó dije ‘¿y ahora qué demonios?”, les confesó Castillo a los reporteros que se dieron cita en el lanzamiento de su marca de ropa.

Mauricio, quien también se dedica a la pintura, echó a andar su emprendimiento al verse abandonado por la gira de ‘Enrollados’.

Al ser cuestionado sobre si habrá alguna posibilidad de reconciliación, sorprendió su respuesta:

“Necesito un baño cerca porque nada más me preguntan y me dan ganas de vomitar. Es un despropósito querer pensar que eso se va a volver a intentar hacer. Eso no va a suceder, y se los digo de una vez así a todos, no va a suceder nunca, nunca, se los podría yo asegurar. Pero no sólo se queden con lo que digo yo, pregunten a todos los demás”, enunció certero.

Al querer indagar en las repercusiones, Mauricio respondió: “Todos firmamos un contrato, los contratos vencieron, prescribieron los contratos y ya no hay nada más que hacer”.

Aunque reconoce que lo más doloroso son las ganas de sus seguidores por volverlos a ver juntos en el escenario. “El que perdió fue el público, sin duda. Yo lo siento mucho por todo el público que ademas fue vilmente engañado”, insistió.

NO TE VAYAS SIN LEER: Adal Ramones POR FIN les contesta a sus compañeros de ‘Otro Rollo’: “Yo no cobré nada”

Y sobre la amistad que existía entre él y Mauricio tampoco titubeo.

“No había, según yo ya no había. Yo después de todo lo que pasó concluyo desde el fondo de mi corazón que no hubo tal”, indicó.

Mauricio terminó su entrevista sin miramientos hacia Adal Ramones: “Lo que haga o no haga ese señor me tiene sin cuidado, por mi puede decir misa”, concluyó.

Otro Rollo Mauricio Castillo adal ramones
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
manelyk la granja vip.jpg
Famosos
Manelyk le rueda los ojos a Adal Ramones y le rezonga: “Necesito que me respeten”
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
israel jaitovich claudio yarto.jpg
Famosos
Israel Jaitovich debuta como dj y productor musical con “Catarsis”, un proyecto multimedia
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
LA GRANJA VIP NOMINADOS.jpg
Famosos
Cruzan acusaciones de abuso en las nominaciones de La Granja VIP: “Me dejó en calzones”
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
paquita la del barrio hija herencia.jpg
Famosos
¿Cuál es el destino de la herencia de Paquita la del Barrio tras la muerte de su hija Martha Elena?
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
mar contreras dalilah polanco (1).jpg
Telenovelas
Mar Contreras y Dalilah Polanco estrenan telenovela a un año de sus peleas en La Casa de los Famosos
Dentro de La Casa de los Famosos, su rivalidad fue una de las más conflictivas; ahora Mar y Dalilah se enfrentan en “Tierra de Amor y Coraje”
Octubre 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
pascal la granja vip.jpg
Famosos
Participante de La Granja confiesa “experiencia gay” mientras era seleccionado mexicano; así es la historia
Pascal Nadaud habló con sinceridad frente a Kunno sobre su pasado romántico
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
edgar boda caída.jpg
Famosos
Todo sobre la boda de Edgar, el niño viral por caerse al agua: dónde se casa, con quién y cómo lucen juntos
Su grito de auxilio de "¡ya wey!” fue una de las primeras publicaciones virales en México
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
yolanda andradeel cigala maribel guardia.jpg
Famosos
El Cigala le canta una serenata a Yolanda Andrade: “Te veo mejor”
Diego conectó en video llamada con Yolanda y con Maribel Guardia; esto cantaron
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores