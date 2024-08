Maryfer Centeno reveló cuáles son los sentimientos de Adrián Marcelo hacia Gala Montes después de sus peleas

Sin lugar a dudas, uno de los temas que mayor polémica han causado sobre La Casa de los Famosos México, son las peleas que Adrián Marcelo y Gala Montes han tenido durante los últimos días, empezando por el pasado martes, cuando se propinaron distintas ofensas. Una vez finalizado este amargo capítulo del show, el comediante quiso remendar su error y pedirle perdón a la actriz, principalmente por haberse burlado de la depresión diagnosticada que padece.

Sin embargo, parece que todo se ha tratado de palabras al aire, o al menos eso es lo que percibe Maryfer Centeno, quien se dio a la tarea de analizar los gestos y expresiones corporales del regiomontano. ¿Qué fue lo que descubrió?

Maryfer Centeno evidenció cuáles son las verdaderas emociones detrás de las disculpas de Adrián Marcelo a Gala Montes

A través de sus ya populares análisis a detenimiento sobre diversas situaciones y personajes, Maryfer Centeno hizo una serie de contundentes aclaraciones acerca de lo que “esconden” estas intenciones del presentador por redimirse ante el público. Contrario a lo que él ha tratado de aparentar, la grafóloga considera que en realidad no ha dejado nada atrás, y ahora más que nunca está “enfurecido” por lo que pasó con su compañera de LCDLFM.

“El rostro de Adrián Marcelo es de ira. La ira es una herramienta poderosísima, porque nos hace actuar de formas que a veces nos arrepentimos. La realidad es que en este momento, él siente que está perdiendo el control”, explicó la experta en lenguaje corporal, contradiciendo las versiones de sus fanáticos, quienes aseguran que todo lo empezó para dar contenido, pero al ver la magnitud de las cosas, quiso retractarse.

Adrián Marcelo protagonizó una fuerte pelea con Gala Montes en LCDLFM Capturas de pantalla

La grafóloga advirtió del daño que Adrián Marcelo le puede hacer a Gala Montes con sus palabras

Adicionalmente, resaltó la importancia de tener presentes las amenazas que Adrián ha lanzado hacia la habitante, a quien esta madrugada condenó ya como su presa de presión psicológica, reiterando que no siempre se necesita contacto físico para herir a alguien más.

“Adrián Marcelo está que no puede, no soporta, él no sabe perder. Se siente vulnerable, quiero que vean el lenguaje corporal totalmente a la defensiva, enseñando muchísimo la parte blanca del ojo; mostrando de esta forma tener dominio”,

“La actitud es totalmente tensa. Esta noche fue complicadísima para Adrián Marcelo, toda esta fachada de seguridad es ahora vulnerabilidad y desesperación. Es el rostro de la desesperación, de molestia”, concluyó la grafóloga, no sin antes recordar que tal como el propio Marcelo lo ha dicho, está dispuesto a todo y es necesario seguir vigilando su actitud.