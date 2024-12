¿Maryfer Centeno quiere a Mr. Doctor en la cárcel? Así lo confiesa la grafóloga

El pleito entre Maryfer Centeno y el youtuber conocido como Mr. Doctor escaló a instancias legales luego de que ella lo demandara tras las polémicas críticas que él hizo de ella al llamarla “charlatana”.

Hace unos días circuló un comunicado donde los abogados de ambas partes aseguraban que estaban intentando llegar a la conciliación, y tal parece que el objetivo de Maryfer Centeno, al demandarlo, no es meterlo a la cárcel, sino obtener una disculpa pública.

Al menos así lo dijo la grafóloga en una reciente entrevista en el podcast del youtuber Gusgri, quien le preguntó directamente si buscaba meterlo a la cárcel.

“No. No, no, no. Yo creo que se va a terminar cuando... Mira, yo ni quiero dinero, ni lo quiero meter a la cárcel. Es más, yo no quiero dormir pensando que yo tengo alguien que está dentro de la cárcel. Creo que en todo caso serían las consecuencias de cada uno de nosotros”, dijo Maryfer Centeno.

“Es muy difícil hablarlo, pero eso ya ni siquiera está en mis manos, está en manos de la autoridad y vamos a ver qué dice la autoridad”.

Gusgri le preguntó con qué descenlace se sentiría a gusto, a lo que Maryfer comentó: “Yo creo que con una disculpa pública podría ser algo extraordinario con el fin de reconocer que hay violencia, que nunca fue un tema de libertad de expresión... Violencia de género, violencia mediática y violencia digital”.

¿Cómo inició el pleito?

“Mr. Doctor”, conocido por los videos que sube a sus cuentas de YouTube e Instagram, acaparó las tendencias de búsqueda en julio luego de que comparara a Maryfer Centeno con Aislinn Derbez debido a que la grafóloga sostuvo que era posible bajar de peso con la escritura.

“Si logramos encontrar la emoción que te están engordando, te aseguro que bajarás de peso para siempre”, se le oye decir a Maryfer Centeno en el video que molestó a “Mr. Doctor”, quien explotó en contra de la grafóloga.

“Ella piensa igual que Aislinn Derbez o Martha Higareda, que las emociones enferman, que las emociones engordan”, expresó el influencer en aquella ocasión.

Maryfer salió a defenderse

Debido a que “Mr. Doctor” usó varios extractos de los videos de Maryfer Centeno, la experta en lenguaje corporal inició un proceso legal en contra de Jorge Octavio Arroyo Martínez, el verdadero nombre del influencer, por presunta violencia digital.

Maryfer Centeno demandó a “Mr. Doctor” por violencia digital ya que usó su imagen para ridiculizarla: “La violencia no es normal, durante mucho tiempo hemos vivido rodeadas de machismos y micromachismos”.