Crece la preocupación por la salud de Raphael tras su accidente: el pronóstico es reservado

Tras sufrir un accidente cerebrovascular en medio de la grabación de un especial de Navidad en el programa ‘La Revuelta’ con David Broncano, en el teatro Príncipe de Gran Vía en Madrid, el cantante y actor español Raphael debió ser trasladado de emergencia al hospital.

Con preocupación y a la espera de una pronta recuperación, famosos y diferentes medios españoles hablan del accidente cerebrovascular que sufrío Raphael a sus 81 años. El cantante lleva una vida artística muy activa, el problema de salud tuvo lugar este martes 17 de diciembre y pone en riesgo su salud y vida.

¿Cuál es el pronóstico de la salud de Raphael?

De acuerdo a lo publicado en el noticiero de TVE, el pronóstico sobre la salud de Raphael es reservado. La preocupación por la salud del cantante español crece entre los amigos más cercanos y el público en general. ‘Su pronóstico ahora mismo es reservado', informaron los medios españoles.

Uno de los famosos que habló al respecto fue el presentador Pablo Motos: ‘Las pruebas parecen que van bien’, comentó Pablo Motos en su programa ‘El Hormiguero’, programa al que Raphael había asistido la noche anterior. El presentador remarcó: ‘Estamos todos en shock’, y agregó: ‘Le mandamos un beso a Raphael y a toda su familia, estamos deseando que esto sea solo un susto’.

El comunicado de ‘La Revuelta’ tras el accidente de Raphael

El legendario cantante estaba grabando el especial de Navidad cuando se vio obligado a ser atendido por médicos que llegaron de urgencia para trasladarlo del set de grabación al hospital. Esto dijo ‘La Revuelta':

‘Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto.

Ha salido por su propio pie del teatro y, por el momento, solo sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto. El programa que estamos emitiendo esta noche lo grabamos el pasado viernes 13 de diciembre’, cerró el comunicado en X el programa de David Broncano.

Raphael había hablado sobre su salud en ‘El Hormiguero’: ‘Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico’.