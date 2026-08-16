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Mary Morín y la verdadera historia detrás de “Pelo suelto”, la canción que escribió para Gloria Trevi

La reconocida compositora revela que escribió en 15 minutos el tema que cambió su vida y marcó la carrera de Gloria Trevi

Agosto 16, 2026 • 
Gilberto Barrera
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Mary Morín

Octavio Lazcano

Mary Morín tenía 18 años cuando escribió Pelo suelto. Lo hizo en aproximadamente 15 minutos porque estaba a punto de salir de viaje y quería mostrársela a Gloria Trevi. La cantó a capela dentro de un automóvil y el productor reconoció inmediatamente su potencial.

Era la canción número 81 de la compositora. Las 80 anteriores terminaron en la basura porque, después de escuchar grabada Pelo suelto, comprendió que había encontrado algo diferente.

Pero lo que en ese entonces sonó en la radio como un triunfo arrollador escondía una historia de resistencia. En entrevista exclusiva para TVyNovelas el podcast, Morín recuerda la pobreza que enfrentó junto a su familia y el apoyo que recibió de Armando Manzanero cuando estuvo a punto de alejarse de la música.

¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez Pelo suelto en la radio?
Seis meses después de haber entregado el tema, escuché en la radio: “De Mary Morín, en la voz de Gloria Trevi”. Me quedé paralizada. Después fui a una tienda para ver el disco porque no tenía dinero para comprarlo. Ahí estaba mi nombre, escrito muy chiquito en la contraportada.

“En ese momento, mi mamá, mi hermano y yo atravesábamos muchas dificultades económicas. Ella limpiaba una oficina de bienes raíces, pero yo decía que era agente. Estábamos solas, viajábamos constantemente de Puebla a la Ciudad de México para buscar oportunidades y, a veces, regresábamos sin nada. Ver mi nombre en aquel disco fue sentir que todo ese esfuerzo comenzaba a tener sentido”.

¿Qué hiciste con ese primer pago?
Yo pensaba que tenía que pagar por aparecer en el disco. No sabía qué eran las regalías. Cuando vi la cantidad me dolió el estómago; no podía comprender que ese dinero fuera mío. Lo primero que pensé fue comprarle un coche a mi mamá. Ella me llevaba todas las semanas a la Ciudad de México para asistir a audiciones: Valores Juveniles, Siempre en Domingo, Estrellas de los 80... A veces viajábamos en autobús y en metro. Yo quería devolverle un poco de todo lo que había hecho por mí.

Pero mi mamá me dijo: “No, vas a poner un estudio de grabación y te vas a dedicar a esto”. Le hice caso. Con ese dinero construí el espacio donde continuaría escribiendo canciones. Gracias a Pelo suelto, mi mamá por fin pudo respirar y yo entendí que podía vivir de lo que amaba”.

Sabemos que Armando Manzanero te apoyó, ¿qué habrá visto en ti?
No lo sé. Armando Manzanero era un hombre muy exigente, y que alguien como él valorara mis canciones fue algo que nunca terminé de comprender. Un día, durante una asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM), bajé del estrado, caminó hacia mí y me preguntó: “¿Usted compuso Pelo suelto?”. Después viajó a Puebla para conocer mi material y me invitó a acompañarlo en una gira.

“Me enseñó muchísimas cosas y siempre me presentaba como “la compositora”. También grabó conmigo Inexplicablemente y decía que era una de las canciones más inteligentes que había escuchado. Durante la gira se sentaba al piano para acompañarme y yo no podía creer lo que estaba viviendo”.

“Cuando murió, sentí que había perdido el vínculo más importante que tenía con el mundo de la composición. Tiempo después fui invitada a formar parte de la mesa directiva de la Sociedad de Autores y Compositores. Todo se movió para que yo estuviera ahí. A veces volteo al cielo y pienso que el maestro Manzanero habló bien de mí y que, de alguna manera, siguió abriéndome camino”.

Gloria Trevi Mary Morín
Gilberto Barrera
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