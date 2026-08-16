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Mary Morín

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Famosos
Mary Morín y la verdadera historia detrás de “Pelo suelto”, la canción que escribió para Gloria Trevi
La reconocida compositora revela que escribió en 15 minutos el tema que cambió su vida y marcó la carrera de Gloria Trevi
Agosto 16, 2026
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Gilberto Barrera