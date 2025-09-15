Martha Higareda y Lewis Howes revelan el sexo de sus bebés ante cientos de personas

La protagonista de ’No manches, Frida’ llevaba un vestido azul, el mismo color con el que Lewis le pidió matrimonio.

La actriz Martha Higareda y su esposo Lewis Howes vivieron uno de los momentos más especiales al anunciar, ante cientos de personas, el sexo de los dos bebés que esperan.

De la misma forma en la que se comprometieron en septiembre de 2023, en un auditorio frente a decenas de personas, las luces de colores explotaron de colores para revelar el sexo de los hijos de la también productora.

Martha y Lewis comenzaron a salir en junio de 2021 tras conocerse en un evento de TonyRobbins, luego se volvieron buenos amigos para después comenzar una relación que terminó en el altar en febrero de 2025.

El embarazo de Martha sorprendió a sus seguidores, tras darse a conocer en junio, y hace unos días anunciaron que no sólo se trata de un bebé, sino de dos.

Howes, empresario y podcaster estadounidense, conocido por su programa ’The School of Greatness’, se mostró muy contento tras revelar que los dos bebés que espera Higareda son niñas.

Las luces en tono rosa se apoderaron del escenario donde la pareja pidió un conteo para que se revelara el sexo de los primogénitos de Martha y Lewis, que están por nacer.

Al anunciarse que tendrá dos hijas, Martha saltó de emoción. "¡Estamos emocionados de anunciarles que vamos a tener a 2 nenas!”, es el mensaje con el que colgaron el video del emotivo momento.

Hace unos días Martha reflexionaba sobre la maternidad, y se dijo afortunada de tener a su lado a un hombre como Lewis, quien ha sido un apoyo total en este tiempo con tantos cambios físicos y emocionales.