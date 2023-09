Martha Higareda nos muestra su álbum personal y revela sus inseguridades

“Soy actriz, escritora, guionista y productora. Mi nombre completo es Martha Elba Higareda Cervantes”.

“Nací en Villahermosa, Tabasco, el 24 de agosto de 1983. Soy la mayor de cuatro hijos del matrimonio entre el pintor y escritor José Luis Higareda y la actriz Martha Cervantes. De él heredé lo emprendedor; de ella, mi pasión por la actuación. Moriré siendo actriz”.

“Cuando cumplí un año, mi mamá llegó con una sorpresa: mi hermana Miriam, que coincidentemente nació el 24 de agosto de 1984. Luego llegaron mis hermanos José Luis y Luis Daniel. Miri es mi compañera de vida y compartimos el sueño de ser actrices; más que con muñecas, jugábamos a hacer historias o declamábamos, y mi papá nos grababa”.

Martha y su hermana Miriam nacieron el 24 de agosto, pero de 1983 y 1984, respectivamente.

1988. Martha y Miriam con su mamá.

“Desde pequeña me gustaron el color azul y las artes; participé en concursos de declamación, porque mis papás me enseñaban, y danza folclórica. Me fomentaron también el gusto por la lectura y me inscribieron en clases de tap, jazz y flamenco; adoro bailar, de hecho, tuve que decidir entre dedicarme a la danza o a la actuación, si no, sería arquitecta”.

“A los 14 años me mudé a la CDMX para perseguir el sueño de ser actriz, y dos después debuté en el programa Zapping Zone (1999), de Disney, mientras estudiaba Comunicación. Deseaba entrar al CEA de Televisa, pero entonces me sobraba edad para el infantil y me faltaba para el de adultos. Soy pésima cantante, pero algún día me voy a lanzar, ¡qué Dios los agarre confesados! (risas)”.

“Ser muy flaquita me creó inseguridad”

“Audicioné para la película Y tu mamá también, pero ser entonces menor de edad me impidió quedarme, pues había escenas de desnudos. Pese a eso, Alfonso Cuarón me insistió en que debía ser actriz, le hice caso y abandoné la escuela al día siguiente para estudiar actuación. Gael García fue a partir de ahí mi amor platónico durante ocho años”.

“Radico desde hace varios años en Los Ángeles, California. En algún momento enfrenté una fuerte etapa depresiva en la que me cuestionaba: ¿Qué sentido tiene la vida? o ¿Por qué estoy aquí? Además, ser muy flaquita me creó inseguridad, misma que superé con la disciplina en el ejercicio. Le tengo alergia a los hombres que se creen mucho”.

2007. Con sus papás: Martha Cervantes y José Luis Higareda.

“En 2011, cuando filmé Cásese quien pueda, conocí al actor Cory Brusseau; el flechazo fue inmediato. Mantuvimos relación con varios intervalos, hasta que nos casamos el 8 de mayo de 2016 en Hawai. Lamentablemente no funcionó y nos separamos en 2019. Intenté luego tocar guitarra para hacer música de la vida, pero no se me da; lo sigo intentando”.

2016. Con Cory Brusseau, su primer esposo.

“Siempre he procurado mantener mi vida privada alejada de los reflectores, especialmente a mi familia; como buena mexicana, la valoro y gozo echarme unas buenas risas con ella. Mi abuelito es el único de los cuatro que me queda; de él he aprendido que se puede estar más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste”.

“El 7 de junio de 2021 conocí al ex jugador de futbol americano Lewis Howes, mi actual pareja. Me encantan los años que tengo; a mis recién cumplidos 40 me veo dirigiendo y produciendo más cine y series de televisión en México, Hollywood y Europa, y más adelante, siendo mamá. Me enfoco más en la gente que me inspira que en la que me molesta, ese es un mejor uso de mi tiempo y energía”.