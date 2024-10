Mario Bezares reveló cuál fue su mayor aprendizaje dentro de la LCDLFM

Mario Bezares pasó por La Casa de los Famosos México y lo que tal vez jamás se llegó a plantear era que, a sus 65 años, su carrera iba a tomar un nuevo giro y lo iba a poner de vuelta en el corazón de millones de televidentes y generaciones nuevas que lo vieron por primera vez gracias al reality.

El comediante se consagró como el ganador de la segunda temporada de LCDLFM y se alzó con la suma de 4 millones de pesos como premio mayor. Pero, dejando de lado el dinero y la fama, sabemos que la vida, en especial la vida real, pasa por otro lado, y las experiencias son claves.

Mario Bezares reafirmó el gran amor que siente por su esposa Captura de pantalla

Sobre este tema reflexiona Mario Bezares en el programa del periodista y presentador Álvaro Cueva. Con un tono de aprendizaje, el ganador de LCDLFM se refirió a su paso por el reality.

La profunda reflexión de Mario Bezares tras salir de LCDLFM

En la entrevista con Álvaro Cueva, Marito respondió a una importante pregunta que nadie antes se había atrevido a hacer. ‘¿Cuál es la máxima enseñanza que tuviste en La Casa de los Famosos México?’, preguntó el periodista en su programa ‘La Cueva de Álvaro’.

‘El ser tolerante’, respondió Marito sin ningún resquemor. Ante la respuesta, el periodista, algo sorprendido, replicó: '¿Batallaste para ser tolerante?’ – ‘Sí, en ciertos modos sí. Porque había situaciones del comportamiento que excedían el no salir de mis cabales’, respondió el ganador de LCDLFM.

Instagram alvarocuevatv stories 3477232880059787584 (1).mp4

‘Porque había muchas cosas que no aceptaba y no me gustaban, y mejor me quedaba callado porque entonces sí iba a haber conflicto… Mejor me retiraba y trataba de buscar otra manera de ocuparme’, agregó Marito.

Mario Bezares sería el habitante mejor pagado de esta temporada de “La Casa de los Famosos México” X

El peor momento que vivió Marito dentro de la casa

Finalmente, el ganador de La Casa de los Famosos dijo que dentro del reality presenció peleas y situaciones ‘muy fuertes’.

Mario Bezares es el nuevo ganador de LCDLFM Instagram LCDLFM.

Mario Bezares le dijo a Álvaro Cueva que uno de esos peores momentos, donde debió llamarse al silencio y ser prudente, fue el pleito de la segunda semana del reality. ‘Fue el de la segunda semana que hicimos una broma y sacamos un colchón’, reflexionó el presentador, sobre el detonador de la rivalidad entre su equipo Mar y el equipo Tierra.