Marie Claire Harp, lista para “La Casa de los Famosos México: “Es una oportunidad que no voy a desaprovechar”

La guapa venezolana nos habla del gran reto que enfrenta como la nueva host digital de La Casa de los Famosos México

Marie Claire Harp regresa al reality del que formó parte en su primera edición, pero ahora como el vínculo entre la casa más famosa de México y los seguidores del proyecto a través de las redes sociales.

La venezolana ve en esta oportunidad un nuevo reto que enfrentar: “Es una oportunidad muy importante, casi de ensueño. Soy muy afortunada de tener a tanta gente que me rodea, me respalda, me quiere y, sobre todo, confía en mí. Estoy feliz; este nuevo reto representa migrar a las redes sociales, y yo, que siempre me he dedicado a la televisión, lo enfrentaré con todo el corazón y con toda la gallardía del mundo”.

La actriz y conductora sabe que la naturalidad es su mejor herramienta para conectar con el público, por lo que -nos dijo- se mostrará tal cual es:

“Los personajes no son sustentables en el tiempo, así que es mejor mostrarte como eres para saber si te quieren o te odian. Afortunadamente, he tenido una respuesta positiva porque nunca he creado un personaje; siempre he sido yo.

Marie Claire reconoce que ésta es una excelente oportunidad para explorar otra faceta en su carrera y aseguró que no se dejará intimidar por el hate que pueda surgir en redes: “Para lo que no estoy lista es para una ola de odio, pero supongo que, cuando llegue, sabré manejarlo porque tengo mucha gente a mi alrededor que me cuida y me respalda. Quizá no esté preparada para comentarios muy fuera de lugar, pero sí lo estoy para distinguir entre quienes dan una crítica constructiva y quienes escriben por odio. Este tipo de comentarios prefiero ignorarlos, porque es una oportunidad de oro que no voy a desaprovechar”.

“A MÍ ME PONEN UN PROYECTO ENFRENTE, Y LO CUIDO Y LE DOY EL RESPETO QUE SE MERECE”

Harp sabe que para sobresalir no basta con tener talento, por lo que sigue preparándose para afrontar nuevos desafíos:

“La preparación es clave. Antes me costaba reconocer mis méritos, pero hoy lo hago. Me enorgullezco de ser una mujer disciplinada, que estudia, se cuida y se prepara constantemente. Llevo más de diez años en este oficio y nunca he dejado de formarme. Que no lo publique en redes no significa que no lo haga: he tomado talleres, cursos y vivido experiencias que me han ayudado a crecer. Cuando me ponen un proyecto enfrente, lo cuido y le doy el respeto que merece.